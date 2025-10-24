Бельгия предупредила о рисках использования активов ЦБ России

Министр Бельгии Франкен предупредил о рисках изъятия российских активов

Tекст: Вера Басилая

По словам Франкена, использование Евросоюзом активов Центробанка России для кредитования Украины может привести к возникновению опасного прецедента с серьезными последствиями, передает РИА «Новости».

По словам министра, подобный шаг приведет к тому, что государственные банки перестанут считать организации, подобные Euroclear, безопасным местом для размещения средств.

Франкен указал, что после такого решения правительства другие банки уже не будут уверены в сохранности своих активов в нейтральных финансовых институтах.

Министр также отметил, что данный шаг станет выгоден для «антизападного блока», поскольку поставит под сомнение доверие к международным потокам капитала.

Он напомнил, что даже в годы Второй мировой войны подобной сомнительной конфискации не происходило, что, по его мнению, подчеркивает исключительность нынешней ситуации.

Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

Позиция Бельгии помешала Евросоюзу утвердить использование этих средств для финансирования Украины.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

