Рождаемость в Германии упала до минимума с момента окончания Второй мировой

Tекст: Мария Иванова

В 2025 году на свет появились около 654 тыс. немецких детей, что на 3,4% уступает результату предыдущего года, передает ИА «Новости».

При этом количество смертей превысило миллион. В результате демографический дефицит составил порядка 352 тыс. человек, став максимальным за все время после Второй мировой войны.

Эксперты статистического бюро объясняют антирекорд двумя основными причинами. Главным фактором стало взросление людей, родившихся в 1990-х, которых изначально было мало. Кроме того, сказалось общее падение коэффициента рождаемости, непрерывно продолжающееся с 2022 года.

Специалисты ведомства подчеркивают, что даже при увеличении миграционного притока показатели останутся ниже уровня 2021 года, когда родились 795 тыс. детей. Аналогичная негативная тенденция сейчас наблюдается во Франции, Италии, Австрии и Швеции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Института экономических исследований Ifo спрогнозировали сокращение численности населения Германии на 10% к 2070 году.

Во Франции смертность впервые с 1946 года превысила рождаемость.

Европейская статистическая служба Евростат в 2024 году зафиксировала падение уровня рождаемости в странах Евросоюза до рекордного минимума.