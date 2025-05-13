МВД Германии запретило крупнейшее объединение рейхсбюргеров страны

Объединение «Королевство Германия» было запрещено за антиконституционную деятельность

Tекст: Мария Иванова

Министерство внутренних дел Германии запретило крупнейшее объединение рейхсбюргеров «Королевство Германия», пишет ТАСС.

Согласно заявлению МВД, цель и деятельность организации противоречат уголовному законодательству и направлены против конституционного строя и идеи международного взаимопонимания. Запрет затронул также дочерние структуры объединения.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в семи федеральных землях, включая Баден-Вюртемберг, Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию, Рейнланд-Пфальц, Саксонию, Саксонию-Анхальт и Тюрингию. Обыски направлены на изъятие активов и сбор доказательств антиконституционной деятельности группы. Запрет сопровождается блокировкой интернет-платформ объединения и конфискацией активов с целью предотвращения их дальнейшего экстремистского использования.

По информации прокуратуры, были задержаны четыре предполагаемых руководителя, включая основателя Петера Фитцека. Все задержанные предстали перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ. Объединение «Королевство Германия» было создано в 2012 году и объединяло около шести тысяч последователей, отрицающих существование ФРГ и ее правовую систему.

Движение рейхсбюргеров насчитывает примерно 23 тыс. сторонников, которые заявляют, что Германия существует в границах 1937 года и не признает современное правительство. Радикализация движения усилилась с середины 2010-х годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в Германии зафиксировали резкий рост правого движения «Граждане рейха». После проверки службы военной контрразведки (MAD) по меньшей мере восемь военнослужащих попали под подозрение в причастности к запрещенному в Германии праворадикальному движению «Рейхсбюргеры».

В В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) заинтересовалось экс-главой Хансом-Георгом Масеном в связи с расследованием по делу «рейхсбюргеров».