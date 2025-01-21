Фон дер Ляйен предсказала эру жесткой конкуренции за ресурсы

Фон дер Ляйен: Европа должна адаптироваться к новой эре конкуренции за ресурсы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с заявлением о начале новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы. В своей речи она отметила, что «обещания процветания глобального мира не исполнились», и теперь мир столкнулся с периодом жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что изменения происходят как на земле, так и в космосе, от Арктики до Южно-Китайского моря. Глава Еврокомиссии заявила: «Мир изменился, и мы должны ему соответствовать».

В завершение своей речи фон дер Ляйен пообещала на следующей неделе представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности. Эта стратегия будет сосредоточена на увеличении инвестиций в технологии, продвижении зеленого перехода и развитии человеческого капитала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа встречает новый срок президента США Дональда Трампа с мрачными предчувствиями о возможных изменениях в отношениях с США. Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с Трампом, однако пока дата не согласована. ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа.