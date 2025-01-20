Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Фон дер Ляйен не смогла согласовать встречу с Трампом
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако пока нет согласованной даты, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.
По словам Пинью, на данный момент нет запланированных встреч между лидерами. Она заявила: «Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.