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    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    23 комментария
    10 января 2025, 15:00 • Новости дня

    ЕК заявила об отсутствии планов фон дер Ляйен посещать инаугурацию Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие, заявила представитель ЕК Паула Пинью.

    Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа, передает ТАСС.

    «Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», – сказала она.

    Когда журналисты уточнили, было ли получено приглашение на инаугурацию, Пинью ответила: «Если будет приглашение, мы посмотрим».

    Ранее Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа, а The Times of Israel писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию Трампа из-за опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда.

    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 02:43 • Новости дня
    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии

    США убедили разработчика месторождения редкоземельных металлов в Гренландии не продавать проект китайским компаниям

    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США убедила Tanbreez Mining, которая занимается разработкой крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, продать проект нью-йоркской компании Critical Metals, предотвратив сделку с китайскими фирмами.

    Американские чиновники дважды посетили проект разработчика Tanbreez Mining в Гренландии в 2024 году. По словам гендиректора компании Грега Барнса, они дали понять, что продажа китайским фирмам нежелательна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Барнс не уточнил, с какими именно чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, которые делали предложения. Однако в результате Tanbreez продали нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена к концу года.

    «Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай», – заявил гендиректор Critical Metals Тони Сейдж. Critical Metals заплатит 5 млн долларов наличными и 211 млн долларов акциями, хотя китайские компании предлагали больше.

    Агентство отмечает, что лоббистские усилия США подчеркивают их экономический интерес к Гренландии еще до заявлений избранного президента Дональда Трампа о ее приобретении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю.

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    10 января 2025, 10:16 • Новости дня
    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    Financial Times: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники выражают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом, пишет The Financial Times.

    По данным газеты, чиновники ЕС обеспокоены возможной отменой санкций против России, введенных при администрации Байдена, передает ТАСС.

    Согласно источникам издания, в ЕС полагают, что Трамп может отменить эти решения без учета их влияния на европейских партнеров.

    Финансовые и политические последствия такой отмены активно анализируются на уровне Еврокомиссии. В Брюсселе надеются, что Трамп оставит санкции в силе для использования их в потенциальных переговорах с Россией по вопросу прекращения огня на Украине.

    The Financial Times также напоминает, что практика пересмотра решений предыдущих американских президентов – вполне обычное явление. В качестве примера приводятся действия Трампа в его первый президентский срок, когда он вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского климатического соглашения.

    Напомним, Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    10 января 2025, 12:07 • Новости дня
    Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

    Трамп показал видео, где жители Гренландии просят США купить остров

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам Америки.

    Видео было снято командой сына Дональда Трампа, который посетил Гренландию в январе. В кадре несколько жителей острова, одетых в кепки движения Make America Great Again, благодарят Трампа и его сына за визит и называют Трампа «великим и сильным лидером».

    «Мы хотим быть частью Америки!» – заявила одна из жительниц острова, передает ТАСС.

    Однако, как отмечает Politico, член гренландского парламента Пипалук Люнге сообщил, что визит Трампа-младшего был тщательно срежиссирован. По ее словам, местным журналистам не разрешили брать у него интервью, а видео было снято так, чтобы показать поддержку идей MAGA. Люнге подчеркнула, что Гренландия стремится сохранить свою независимость и демократию, а не стать частью США.

    Представитель Трампа-младшего в свою очередь отверг обвинения Люнге, назвав их смехотворными. Он заверил газету The Hill, что целью визита было лишь создание «забавного видеоконтента для подкастов», а встречаться с представителями власти они не планировали.

    Ранее обозреватель аргентинской газеты Tiempo Argentino заявил, что Дональд Трамп использует империалистические высказывания в отношении Канады и Гренландии для создания иллюзии могущества США.

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    10 января 2025, 03:55 • Новости дня
    Верховный суд США не стал отменять вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке

    Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке по делу о подлоге документов

    Верховный суд США не стал отменять вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке
    @ Brendan Mcdermid/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный суд США отклонил ходатайство об отмене вынесения приговора избранному президенту США Дональду Трампу в деле о подлоге документов Trump Organization, связанном с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс

    Верховный суд отметил, что предполагаемые нарушения доказательств могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции. При этом, как указано в решении, бремя, налагаемое приговором на обязанности избранного президента, признано относительно несущественным. Краткое виртуальное слушание суда первой инстанции должно завершиться вынесением приговора о «безусловном освобождении», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Нью-Йорка отказал Трампу в переносе даты вынесения приговора.

    Приговор по этому делу должен быть оглашен 10 января, за десять дней до инаугурации избранного президента. Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом.

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    10 января 2025, 01:50 • Новости дня
    Дания призвала Трампа к диалогу

    Премьер Дании Фредериксен предложила Трампу переговоры на фоне его заявлений по Гренландии

    Дания призвала Трампа к диалогу
    @ Shealah Craighead/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Дании рассчитывают начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с парламентскими партиями в связи с заявлениями Трампа о Гренландии.

    «Мы предложили провести переговоры. И я полагаю, они состоятся. Но я не думаю, что они произойдут до 20 января», – приводит слова Фредериксен ТАСС.

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отверг предположения о возможном внешнеполитическом кризисе, вызванном высказываниями Трампа. По его мнению, можно относиться к словам Трампа серьезно, но не воспринимать их буквально.

    Некоторые политики обвинили правительство Дании в чрезмерной дипломатичности в ответе на заявления Трампа о Гренландии. Фредериксен подчеркнула необходимость сплоченности всех политических сил королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией и призвал Данию уступить этот регион Соединенным Штатам. МИД Дании выразил мнение, что Гренландия вряд ли пожелает стать частью США, хотя ее независимость возможна.

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    10 января 2025, 10:41 • Новости дня
    СМИ: Трамп хочет скрыть провал НАТО угрозами Канаде и Гренландии

    Tiempo Argentino: Трамп хочет скрыть провал НАТО угрозами Канаде и Гренландии

    Tекст: Александра Юдина

    Обозреватель аргентинской газеты Tiempo Argentino заявил, что избранный президент США Дональд Трамп использует империалистические высказывания в отношении Канады и Гренландии, чтобы скрыть провал НАТО в Европе и создать иллюзию могущества США.

    По словам публициста, Трамп делает империалистические заявления о Канаде, Гренландии и Панамском канале, чтобы замаскировать поражение НАТО в Европе, передает ТАСС.

    По мнению Якомино, Трамп пытается создать обманчивое видение могущества США, он «нуждается в каком-нибудь показном триумфе».

    Якомино считает, что США предстоит смириться с поражением и уступить в борьбе за мировую гегемонию альянсу России и Китая.

    Эксперт заметил, что Трамп будет вынужден подписывать соглашения, которые задокументируют поражение США.

    Якомино подчеркнул, что крах капитализма наступает после глобализации под руководством США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю. МИД Дании выразил мнение, что Гренландия вряд ли пожелает стать частью США, хотя ее независимость возможна.

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    10 января 2025, 04:51 • Новости дня
    Project Liberty захотела купить активы TikTok в США у китайской ByteDance

    Американская НКО Project Liberty предложила купить активы TikTok в США у китайской ByteDance

    Tекст: Антон Антонов

    Американская некоммерческая организация Project Liberty сообщила, что хочет приобрести у китайской ByteDance ее активы TikTok в США, где соцсети грозит запрет на работу.

    Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту, направила соответствующее предложение ByteDance. В ближайшие десять дней TikTok может быть запрещен в США, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном Project Liberty, говорится о совместной инициативе с консорциумом партнеров в The People's Bid. Они выразили намерение «изменить архитектуру платформы, чтобы люди сами контролировали свои цифровые данные».

    Project Liberty планирует перевести соцсеть на протокол с открытым исходным кодом. Финансовые детали возможной сделки пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США пытаются заставить ByteDance продать TikTok. Китайское посольство в Вашингтоне заявило, что подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете TikTok в США подобен грабежу. Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы власти страны «ничего не сделают» с TikTok.

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    10 января 2025, 06:13 • Новости дня
    Financial Times не исключила визита главы МИД Китая на инаугурацию Трампа

    Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский лидер Си Цзиньпин намерен отправить на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа высокопоставленного представителя, пишет Financial Times.

    В частности, США могут посетить вице-председатель КНР Хань Чжэн или глава китайского МИД Ван И. Сами США хотели видеть на церемонии руководителя секретариата ЦК Компартии Китая Цай Ци, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Источник издания заявил, что Пекину следует «направить представителя должного уровня», чтобы отношения Китая с администрацией Трампа стартовали «в правильном ключе».

    В посольстве Китая в Вашингтоне и в окружении Трампа отказались отвечать на запросы FT по поводу данной информации.

    Напомним, , Трамп, по данным CBS, направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января в Вашингтоне, но Си Цзиньпина отказался от посещения церемонии.

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    10 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль положительно оценил намерение Трампа решать вопросы через диалог

    Tекст: Александра Юдина

    Россия приветствует готовность избранного президента США Дональда Трампа решать международные вопросы через диалог и выражает готовность президента Владимира Путина к встрече, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Москва видит готовность Трампа к диалогу и поддерживает эту позицию, передает ТАСС.

    «Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это», – отметил Песков.

    По его словам, Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий. Однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

    Песков напомнил, что Путин всегда открыт к контактам с международными лидерами, включая президента США. «Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что конкретные шаги в направлении возможной встречи Путина и Трампа могут возникнуть после инаугурации нового американского лидера, которая запланирована на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Позднее Трамп заявил, что началась подготовка к его встрече с президентом России.

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    10 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Дания лишилась вооружений для защиты Гренландии из-за Украины
    Дания лишилась вооружений для защиты Гренландии из-за Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциальное военное вторжение США в Гренландию, где уже функционирует их космическая база Питуффик, может стать «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии оборонительного потенциала, пишет Politico.

    Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

    Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

    Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

    «С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    10 января 2025, 13:57 • Новости дня
    Трюдо в шутку предложил Трампу обменять часть Канады на штат Вермонт

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью на канале MSNBC заявил, что в беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом в прошлом году в шутку предложил обменять часть Канады на американский штат.

    Трюдо сообщил, что в резиденции Трампа Мар-а-Лаго он предложил в шутку обменять часть Канады на один из американских штатов, передает ТАСС.

    «Когда я стал предлагать: «Что ж, мы, возможно, могли бы совершить обмен некоторых частей [Канады] на Вермонт или Калифорнию», [Трамп] сразу же решил, что это уже не так забавно, и мы перешли к другому разговору», – сказал он.

    Кроме того, Трюдо отметил возможность введения Вашингтоном пошлин на канадские товары. Он подчеркнул, что Оттава будет вынуждена решительно ответить в случае принятия Трампом подобных мер.

    Ранее Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку. Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран. Позднее Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.

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    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

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    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

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    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

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    Трамп превратит Мексику в американскую Украину

    Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики. Конфликт Вашингтона с Мехико – неизбежное следствие президентства Трампа. Он уже начался – и принесет России выгоду. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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