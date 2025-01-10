  • Новость часаТрамп заявил о подготовке встречи с Путиным
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    Трамп отжимает Гренландию в интересах России
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    Захарова предложила Зеленскому тушить пожары в Калифорнии
    Дом Хантера Байдена сгорел в Малибу
    NYT: Контактная группа по Украине рискует исчезнуть при Трампе
    Шольц выступил против требования Трампа о росте оборонных расходов
    Названа сумма инвестиций в ВПК США из-за конфликта на Украине
    Байден уснул на похоронах Джимми Картера
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    10 января 2025, 06:13 • Новости дня

    Financial Times не исключила визита главы МИД Китая на инаугурацию Трампа

    Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский лидер Си Цзиньпин намерен отправить на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа высокопоставленного представителя, пишет Financial Times.

    В частности, США могут посетить вице-председатель КНР Хань Чжэн или глава китайского МИД Ван И. Сами США хотели видеть на церемонии руководителя секретариата ЦК Компартии Китая Цай Ци, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Источник издания заявил, что Пекину следует «направить представителя должного уровня», чтобы отношения Китая с администрацией Трампа стартовали «в правильном ключе».

    В посольстве Китая в Вашингтоне и в окружении Трампа отказались отвечать на запросы FT по поводу данной информации.

    Напомним, , Трамп, по данным CBS, направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января в Вашингтоне, но Си Цзиньпина отказался от посещения церемонии.

    9 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

    Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    @ Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании. Нынешние заявления Дональда Трампа о планах присоединить остров к США подстегнули этот дискурс. Однако маловероятно, что идеи республиканца найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Дания допустила независимость Гренландии без присоединения к США.

    «Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

    На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

    Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией. 

    При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

    Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

    «Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

    Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

    «Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

    По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

    Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

    «Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

    «Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

    Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

    Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

    Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

    Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

    Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.

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    9 января 2025, 08:52 • Новости дня
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп не собирается уступать президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Трамп не планирует уступать президенту России в вопросах, касающихся украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – отметил Келлог.

    Он также уточнил, что подход Трампа не подразумевает каких-либо уступок Москве. Он считает, что укрепление позиции Украины является ключевым элементом в стратегии новой администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство. Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Медведев оценил географические амбиции Трампа

    Медведев назвал идеи Трампа о Канаде и Гренландии прожектерскими и нереальными

    Медведев оценил географические амбиции Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений избранного президента США Дональда Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.

    В своем Telegram-канале он раскритиковал новые политические амбиции избранного президента США Дональда Трампа.

    Медведев считает, что идеи Трампа о новой политической географии «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные». В числе предложений Трампа зампред упомянул «гигантское приращение Америки» через присоединение Канады и Гренландии, а также переименование Мексиканского залива.

    По словам зампреда, Трамп стремится создать яркий и цветной глобус, который будет сильно отличаться от нынешнего.

    Медведев также подчеркнул, что Трамп пытается достичь быстрых успехов в урегулировании украинского конфликта, улучшении экономики США и борьбе с мигрантами, но они остаются сомнительными и не обещают быстрых побед.

    Политик также отметил, что Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед, сформировав повестку дня космического масштаба, несмотря на то что он еще не занял пост президента.

    В заключение Медведев указал, что последние дни Джо Байдена в Овальном кабинете проходят под влиянием Трампа и что компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC активно приступила к работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю и заложить основу своей доктрины, пишет New York Post. Отмечалось, что Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике.

    Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    9 января 2025, 11:50 • Новости дня
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    @ Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший выразил недовольство решением властей Лос-Анджелеса передать Украине оборудование для пожаротушения на фоне текущих пожаров в Калифорнии.

    Трамп-младший публично осудил власти Лос-Анджелеса за передачу Украине «лишнего» оборудования для пожаротушения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в прошлом году пожарные округа передали Киеву оборудование, которое могло быть использовано для борьбы с нынешними пожарами.

    Вспышки огня уже привели к уничтожению домов голливудских знаменитостей. По данным издания Page Six, среди пострадавших оказались Энтони Хопкинс, Адам Броди и Анна Фэрис. Многие звезды, включая Майлза Теллера и Билли Кристалла, были вынуждены эвакуироваться, спасая свои жизни и имущество.

    Associated Press сообщает, что жертвами огня стали более шести местных школ, включая Палисейдс-Чартер, известную по фильму «Кэрри».

    Продолжающие распространяться пожары угрожают культовым достопримечательностям, таким как голливудская «Аллея славы» и «Голливуд-боул», пишет Hollywood Reporter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пятерых человек. Мощные пожары уничтожили дома актеров Джона Гудмена, Билли Кристалла и Юджина Леви. Более 175 тыс. человек остались без электричества.

    Лесные пожары вынудили власти объявить эвакуацию, затронувшую и резиденцию вице-президента США Камалы Харрис. Предприниматель Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, назвав их худшими.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    10 января 2025, 02:43 • Новости дня
    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии

    США убедили разработчика месторождения редкоземельных металлов в Гренландии не продавать проект китайским компаниям

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США убедила Tanbreez Mining, которая занимается разработкой крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, продать проект нью-йоркской компании Critical Metals, предотвратив сделку с китайскими фирмами.

    Американские чиновники дважды посетили проект разработчика Tanbreez Mining в Гренландии в 2024 году. По словам гендиректора компании Грега Барнса, они дали понять, что продажа китайским фирмам нежелательна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Барнс не уточнил, с какими именно чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, которые делали предложения. Однако в результате Tanbreez продали нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена к концу года.

    «Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай», – заявил гендиректор Critical Metals Тони Сейдж. Critical Metals заплатит 5 млн долларов наличными и 211 млн долларов акциями, хотя китайские компании предлагали больше.

    Агентство отмечает, что лоббистские усилия США подчеркивают их экономический интерес к Гренландии еще до заявлений избранного президента Дональда Трампа о ее приобретении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю.

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    10 января 2025, 01:50 • Новости дня
    Дания призвала Трампа к диалогу

    Премьер Дании Фредериксен предложила Трампу переговоры на фоне его заявлений по Гренландии

    Дания призвала Трампа к диалогу
    @ Shealah Craighead/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Дании рассчитывают начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с парламентскими партиями в связи с заявлениями Трампа о Гренландии.

    «Мы предложили провести переговоры. И я полагаю, они состоятся. Но я не думаю, что они произойдут до 20 января», – приводит слова Фредериксен ТАСС.

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отверг предположения о возможном внешнеполитическом кризисе, вызванном высказываниями Трампа. По его мнению, можно относиться к словам Трампа серьезно, но не воспринимать их буквально.

    Некоторые политики обвинили правительство Дании в чрезмерной дипломатичности в ответе на заявления Трампа о Гренландии. Фредериксен подчеркнула необходимость сплоченности всех политических сил королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией и призвал Данию уступить этот регион Соединенным Штатам. МИД Дании выразил мнение, что Гренландия вряд ли пожелает стать частью США, хотя ее независимость возможна.

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    9 января 2025, 09:45 • Новости дня
    СМИ: Канада ответит пошлинами на угрозы Трампа ввести тарифы

    Globe and Mail: Канада ответит пошлинами на угрозы Трампа ввести тарифы

    Tекст: Александра Юдина

    Канада прорабатывает введение пошлин на импорт ряда американских товаров, включая апельсиновый сок и стальную продукцию, в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа обложить все канадские товары тарифами в 25%, пишет газета The Globe and Mail.

    Канада рассматривает введение пошлин на товары из США в ответ на угрозы Трампа. Планируется обложить пошлинами апельсиновый сок, керамические изделия и стальную продукцию, передает ТАСС.

    По словам анонимного представителя канадского правительства, список товаров для введения пошлин не окончательный и подлежит уточнению. В него могут добавить цветы и изделия из стекла и пластмассы. Канадские власти отбирают товары, чтобы минимизировать последствия для своих потребителей и нанести экономический урон США.

    Газета отмечает, что выбор товаров для пошлин связан с политикой. Например, апельсиновый сок производится в штате Флорида, где находится резиденция Трампа и проживают члены Конгресса от Республиканской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.

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    9 января 2025, 13:26 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин приветствует контакт с Трампом

    Песков заявил о готовности Путина приветствовать контакт с Трампом после инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина приветствовать контакт с избранным лидером США Дональдом Трампом после инаугурации.

    Представитель Кремля отметил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, передает ТАСС.

    Песков отметил, что если после инаугурации Трамп выразит желание связаться с Путиным, российский лидер это приветствовал бы.

    Песков добавил, что на данный момент Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России. По его словам, было бы целесообразно дождаться инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, для обсуждения дальнейших шагов.

    Песков подчеркнул, что до этого времени каких-либо запросов на встречу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

    Кроме того, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    10 января 2025, 03:55 • Новости дня
    Верховный суд США не стал отменять вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке

    Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке по делу о подлоге документов

    Верховный суд США не стал отменять вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке
    @ Brendan Mcdermid/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный суд США отклонил ходатайство об отмене вынесения приговора избранному президенту США Дональду Трампу в деле о подлоге документов Trump Organization, связанном с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс

    Верховный суд отметил, что предполагаемые нарушения доказательств могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции. При этом, как указано в решении, бремя, налагаемое приговором на обязанности избранного президента, признано относительно несущественным. Краткое виртуальное слушание суда первой инстанции должно завершиться вынесением приговора о «безусловном освобождении», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Нью-Йорка отказал Трампу в переносе даты вынесения приговора.

    Приговор по этому делу должен быть оглашен 10 января, за десять дней до инаугурации избранного президента. Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом.

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    9 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Посольство США заявило об отсутствии планов наращивать военное присутствие в Гренландии

    Reuters: США не планируют усиливать военное присутствие в Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не намерены увеличивать военное присутствие в Гренландии, заявил представитель американского посольства в Копенгагене, пишет Reuters.

    По информации Reuters, США не собираются наращивать свое военное присутствие в Гренландии, передает ТАСС. Представитель американского посольства в Копенгагене подчеркнул, что никаких планов по увеличению военного контингента на острове нет.

    Он добавил, что Соединенные Штаты намерены продолжать тесное сотрудничество с Данией и Гренландией для обеспечения совместных потребностей в области безопасности.

    Существующее присутствие США в Гренландии представлено базой Питуффик, расположенной на северо-западе острова.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметили, что заявления Трампа о планах присоединить остров к США вряд ли найдут поддержку среди гренландского населения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и подчеркивает важность мира и стабильности в регионе, для этого она готова работать со всеми государствами.

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    10 января 2025, 04:51 • Новости дня
    Project Liberty захотела купить активы TikTok в США у китайской ByteDance

    Американская НКО Project Liberty предложила купить активы TikTok в США у китайской ByteDance

    Tекст: Антон Антонов

    Американская некоммерческая организация Project Liberty сообщила, что хочет приобрести у китайской ByteDance ее активы TikTok в США, где соцсети грозит запрет на работу.

    Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту, направила соответствующее предложение ByteDance. В ближайшие десять дней TikTok может быть запрещен в США, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном Project Liberty, говорится о совместной инициативе с консорциумом партнеров в The People's Bid. Они выразили намерение «изменить архитектуру платформы, чтобы люди сами контролировали свои цифровые данные».

    Project Liberty планирует перевести соцсеть на протокол с открытым исходным кодом. Финансовые детали возможной сделки пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США пытаются заставить ByteDance продать TikTok. Китайское посольство в Вашингтоне заявило, что подписанный президентом США Джо Байденом закон о запрете TikTok в США подобен грабежу. Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы власти страны «ничего не сделают» с TikTok.

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