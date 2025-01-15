В Венгрии объяснили, почему Орбана не будет на инаугурации Трампа

Пресс-секретарь главы правительства Венгрии объяснил пропуск инаугурации Трампа Орбаном конференцией в Будапеште

Tекст: Евгения Караваева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, передает ТАСС.

Хаваши уточнил, что в этот день Орбан выступит на конференции в Будапеште, где подведет итоги председательства Венгрии в Совете ЕС.

Ранее в венгерских СМИ активно обсуждали, будет ли Орбан присутствовать на инаугурации, так как он считается давним союзником Трампа в Европе. В прошлом году Орбан открыто поддержал Трампа в ходе его предвыборной кампании и несколько раз посещал его в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Также он стал первым из лидеров стран ЕС, которого Трамп пригласил туда после своей победы на выборах в ноябре.

По традиции, на инаугурации президента США иностранные государства представляют послы в Вашингтоне. Однако в этот раз появились сообщения, что Трамп пригласил в Вашингтон 20 января некоторых зарубежных лидеров, среди которых президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и председатель КНР Си Цзиньпин. Последний пообещал прислать своего высокопоставленного представителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, так как считает его президентство нелегитимным. Глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара будет представлять правительство Индии.

А вот Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации, в отличие от своего супруга, а также Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа и Лоры Буш.