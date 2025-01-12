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МИД Индии подтвердил участие Джайшанкара в инаугурации Трампа
МИД Индии подтвердил участие министра Джайшанкара в инаугурации Трампа в США
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар представит правительство Индии на инаугурации Дональда Трампа в США и проведет встречи с представителями новой администрации.
Как пишет РИА «Новости», министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар представит страну на церемонии приведения к присяге избранного президента США Дональда Трампа. В заявлении Министерства иностранных дел Индии говорится: «По приглашению инаугурационного комитета Трампа-Вэнса министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар представит правительство Индии на церемонии приведения к присяге избранного президента Дональда Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки».
В ходе визита министр планирует провести ряд встреч с представителями новой администрации США. Джайшанкар также намерен встретиться с другими высокопоставленными лицами, которые приехали в Соединенные Штаты на это значимое событие. На церемонии инаугурации ожидается присутствие множества мировых лидеров и высокопоставленных дипломатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию президента США Дональда Трампа, Financial Times не исключила, что глава МИД Китая может посетить данное мероприятие, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует приехать на инаугурацию, так как не получила приглашения.