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Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал визовым беспределом решение властей Австрии аннулировать выданную визу вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами для участия в Генконференции МАГАТЭ.
Ульянов подверг критике действия австрийских властей, передает ТАСС.
Выступая на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, он заявил: «Мы наблюдаем, что страны коллективного Запада развернули настоящую кампанию визового беспредела для сведения счетов с неугодными странами».
Дипломат отметил, что Австрия грубо нарушила свои обязательства по соглашению с МАГАТЭ о размещении штаб-квартиры организации. По его словам, у Вены отсутствовали реальные основания отказывать иранскому вице-президенту во въезде.
Кроме того, Ульянов назвал юридически ничтожными попытки Британии, Франции и Германии запустить механизм автоматического восстановления прежних санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана. Он напомнил, что положения резолюции 2231 прекратили свое действие 18 октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу вице-президенту Мохаммаду Эслами.
Несколькими днями ранее Михаил Ульянов раскритиковал принятую Советом управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию.
Летом постпред России сообщил о критическом характере проблемы с получением австрийских виз для дипломатов.