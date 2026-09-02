Экс-премьера Словении лишили неприкосновенности из-за коррупционного скандала

Парламент Словении единогласно снял иммунитет с бывшего премьера Голоба

Tекст: Денис Тельманов

Парламент Словении единогласно поддержал снятие депутатского иммунитета с лидера оппозиционного движения «Свобода» Голоба, передает ТАСС. За это решение проголосовали 75 депутатов, никто не высказался против.

Сам политик полностью одобрил действия парламентариев. «В любом случае я хочу, чтобы эта ситуация разрешилась как можно скорее. Я никогда не думал пользоваться парламентским иммунитетом», – написал он в соцсетях.

Обвинения против бывшего главы правительства ранее выдвинула экс-министр внутренних дел Татьяна Бобнар. Она заявила о политическом давлении и попытках подкупа со стороны Голоба для проведения кадровых перестановок в ведомстве.

В случае признания вины бывшему премьеру грозит до шести лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Словении разгорелся крупный политический скандал. Словенские спецслужбы подтвердили наличие прямого иностранного вмешательства в предвыборную кампанию.

Роберт Голоб призвал Еврокомиссию расследовать деятельность израильской фирмы Black Cube.