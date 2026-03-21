Европейского «мини-Трампа» душат в зародыше

Tекст: Геворг Мирзаян

В преддверии парламентских выборов 22 марта в Словении разгорелся крупный политический скандал. В Сети опубликованы записи разговоров с целым рядом лиц, связанных с нынешней правящей в стране леволиберальной коалицией – в том числе с бывшим министром и известным лоббистом. Они рассказывали собеседникам (которые предположительно назвались иностранными бизнесменами) о своих политических связях и о способах повлиять на процессы принятия решений в нынешнем правительстве. Например, чтобы добиться заключения нужных контрактов.

Власти Словении во главе с премьер-министром Робертом Голобом трактуют происходящее как масштабное иностранное вмешательство в предвыборный процесс. Словенская разведка тоже утверждает, что имело место прямое иностранное вмешательство в выборы. Причем заказ на это вмешательство, по словам руководителя Агентства разведки и безопасности Словении (SOVA), «всей вероятности, по заказу из Словении». То есть – от оппозиции. Которая в то же время использует для этого иностранную помощь.

Записи, по мнению властей, делали сотрудники израильской компании Black Cube (Черный куб) в интересах главной оппозиционной Словенской демократической партии (SDS) и ее руководителя Янеза Янши. Представители правящей коалиции уверяют, что сотрудники Black Cube посещали Словению как минимум четыре раза за последние полгода. Удалось выяснить, что как минимум один раз – 22 декабря 2025 года – они заезжали в штаб-квартиру SDS. Тогда в составе делегации Black Bube был соучредитель и гендиректор компании Дан Зорелла, а также советник этой структуры, бывший глава Совета нацбезопасности Израиля Гиорой Эйландом.

В SDS не отрицают факты встречи с представителями Black Cube – но отрицают обвинения в каком-то сговоре с ними. И даже иронически предлагают поставить представителям израильской компании самый настоящий памятник.

«Если всю эту коррупцию невообразимых масштабов действительно раскрыли они, а не внутренние следственные органы, то получается, что они сэкономили словенским налогоплательщикам сотни миллионов евро. Мы рассчитываем, что на основе этих доказательств и следов будут созданы внутренние механизмы, которые разберутся с организованной преступной группой, присвоившей себе Словению», – говорится в заявлении партии.

Правящая же партия иронию оппозиции не оценила. Премьер-министр Голоб назвал поведение Янши «государственной изменой». «Подобное вмешательство со стороны иностранной частной компании представляет собой явную гибридную угрозу для Европейского союза и его государств-членов, которая негативно влияет или потенциально угрожает нашим общим ценностям, процедурам и политическим процессам», – уверяет словенский премьер. По его словам, «любые попытки иностранных субъектов вмешаться в выборы в демократическом государстве-члене Европейского союза неприемлемы», и Евросоюз должен дать на них адекватный ответ.

На первый взгляд кажется, что все происходящее в Словении – это какая-то буря в стакане воды. «Скандал раздут на ровном месте», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, доцент кафедры политологии Финансового университета. По сути, перед нами высосанная из пальца история, похожая на сюжет дешевой драмы или сериала, где ряд обвинений властей выглядят просто нелепо.

Например, обвинения в фальсификациях. «Компания Black Cube известна тем, что выпускает сфабрикованные материалы в строго спланированное время, в данном случае, непосредственно перед выборами», – утверждает госсекретарь Словении по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк.

Действительно, Black Cube имеет подобный опыт. В 2016 году компания вляпалась в скандал – румынские власти обвинили ее в попытке запугать главу Национального антикоррупционного ведомства Лауру Кёвеши (ныне главу Европейской прокуратуры) и взломать ее почтовый ящик. В итоге оба соучредителя (Дан Зорелла и Ави Янус), а также трое обычных сотрудников получили условные сроки.

Компания вообще специализируется на провокациях – ее сотрудники раскручивают нужных людей на компрометирующие признания или шаги в интересах заказчика. Так, компания (по некоторым данным, за гонорар более чем в миллион долларов) занималась дискредитацией женщин, обвинявших Харви Вайнштейна в домогательствах. Также, как утверждается, компания занималась дискредитацией противников венгерского премьера Виктора Орбана перед выборами 2017 и 2022 годов.

Но во всем этом, строго говоря, нет ничего противозаконного.

Заявления же о том, что Black Cube действует в интересах третьей страны, тоже сомнительны. Да, ряд сотрудников компании имеют опыт работы в израильской разведке. И речь не только о Гиоре Эйланде. До 2016 года почетным директором компании был бывший глава Моссад Меир Даган. Еще один бывший директор Моссада – Эфраим Халеви – входил в совет директоров.

И да, нынешнее правительство Словении антиизраильское по своей сути (как и любые европейские леваки). Однако этого недостаточно для того, чтобы доказать руку Израиля – в Тель-Авиве практика ухода силовиков на частные хлеба является частью общественно-политической жизни, да и победа произраильского Янши на выборах в двухмиллионной Словении не спасет отцов израильской демократии.

Европейская пресса раздувает эту историю по совершенно другой причине. Им просто не нужна победа Янеза Янши.

«Янша – самый близкий союзник Виктора Орбана, которого тот когда-либо сможет заполучить.

Два других премьер-министра (Андрей Бабиш из Чехии и Роберт Фицо из Словакии – прим. ВЗГЛЯД) в некотором смысле являются сторонниками суверенитета, но они не являются его союзниками», – поясняет Голоб. То есть, по его словам, не работают осознанно на раскол Евросоюза.

Это, конечно, небольшое преувеличение – но лишь небольшое. Янша, как и Орбан, действительно считаются союзниками Трампа, способными реализовывать политику Белого дома по расколу Евросоюза. Однако главное тут в том, что Янша – евроскептик.

«Дело не в том, что Янша с израильской компанией каким-то образом нарушил закон, – говорит Вадим Трухачев. – А в том, что

ни словенским либералам, ни тем более либералам брюссельским не нужен приход к власти очередного похожего на Орбана евроскептика».

Тем более за 20 дней до выборов в Венгрии – где решается судьба самого Орбана, где его соперник идет с ним ноздря в ноздрю и где избирателей не нужно вдохновлять победой единомышленника.

Да и вообще не нужно, чтобы лагерь противников леволиберальной Европы и «троянских коней» Трампа пополнился еще одним лидером консервативных убеждений, пусть даже и небольшой страны.

«В условиях глобальной нестабильности и роста стоимости жизни Европа не может позволить себе мини-Трампов, которые подпитывают хаос и раскол», – говорит сопредседатель Европейской партии зеленых Вула Цеци. Можно сказать, что таким образом политическую карьеру Янши как минимум с точки зрения шансов стать руководителем государства пытаются задушить в зародыше.

И пока что планы «противников мини-Трампа» реализуются. Если посмотреть на рейтинги, то еще недавно отрыв партии Янши от Голоба составлял 5-6 процентных пунктов. Сейчас он сократился до 2%. С учетом того, что обоим лидерам придется формировать правящую коалицию, каждый процент имеет значение – и 23 марта будет понятно, смог ли Голоб достаточно запугать словенский электорат.