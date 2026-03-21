    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    21 марта 2026, 20:10 • В мире

    Европейского «мини-Трампа» душат в зародыше

    Tекст: Геворг Мирзаян

    В воскресенье, 22 марта, в Словении пройдут парламентские выборы – и по их результатам страну вполне может возглавить политик, которого называют европейским «мини-Трампом» и «похожим на Орбана евроскептиком». О ком идет речь – и каким образом всему этому пытаются помешать, обвиняя политика ни много ни мало как в государственной измене, да еще с помощью Израиля?

    В преддверии парламентских выборов 22 марта в Словении разгорелся крупный политический скандал. В Сети опубликованы записи разговоров с целым рядом лиц, связанных с нынешней правящей в стране леволиберальной коалицией – в том числе с бывшим министром и известным лоббистом. Они рассказывали собеседникам (которые предположительно назвались иностранными бизнесменами) о своих политических связях и о способах повлиять на процессы принятия решений в нынешнем правительстве. Например, чтобы добиться заключения нужных контрактов.

    Власти Словении во главе с премьер-министром Робертом Голобом трактуют происходящее как масштабное иностранное вмешательство в предвыборный процесс. Словенская разведка тоже утверждает, что имело место прямое иностранное вмешательство в выборы. Причем заказ на это вмешательство, по словам руководителя Агентства разведки и безопасности Словении (SOVA), «всей вероятности, по заказу из Словении». То есть – от оппозиции. Которая в то же время использует для этого иностранную помощь.

    Записи, по мнению властей, делали сотрудники израильской компании Black Cube (Черный куб) в интересах главной оппозиционной Словенской демократической партии (SDS) и ее руководителя Янеза Янши. Представители правящей коалиции уверяют, что сотрудники Black Cube посещали Словению как минимум четыре раза за последние полгода. Удалось выяснить, что как минимум один раз – 22 декабря 2025 года – они заезжали в штаб-квартиру SDS. Тогда в составе делегации Black Bube был соучредитель и гендиректор компании Дан Зорелла, а также советник этой структуры, бывший глава Совета нацбезопасности Израиля Гиорой Эйландом.

    В SDS не отрицают факты встречи с представителями Black Cube – но отрицают обвинения в каком-то сговоре с ними. И даже иронически предлагают поставить представителям израильской компании самый настоящий памятник.

    «Если всю эту коррупцию невообразимых масштабов действительно раскрыли они, а не внутренние следственные органы, то получается, что они сэкономили словенским налогоплательщикам сотни миллионов евро. Мы рассчитываем, что на основе этих доказательств и следов будут созданы внутренние механизмы, которые разберутся с организованной преступной группой, присвоившей себе Словению», – говорится в заявлении партии.

    Правящая же партия иронию оппозиции не оценила. Премьер-министр Голоб назвал поведение Янши «государственной изменой». «Подобное вмешательство со стороны иностранной частной компании представляет собой явную гибридную угрозу для Европейского союза и его государств-членов, которая негативно влияет или потенциально угрожает нашим общим ценностям, процедурам и политическим процессам», – уверяет словенский премьер. По его словам, «любые попытки иностранных субъектов вмешаться в выборы в демократическом государстве-члене Европейского союза неприемлемы», и Евросоюз должен дать на них адекватный ответ.

    На первый взгляд кажется, что все происходящее в Словении – это какая-то буря в стакане воды. «Скандал раздут на ровном месте», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, доцент кафедры политологии Финансового университета. По сути, перед нами высосанная из пальца история, похожая на сюжет дешевой драмы или сериала, где ряд обвинений властей выглядят просто нелепо.

    Например, обвинения в фальсификациях. «Компания Black Cube известна тем, что выпускает сфабрикованные материалы в строго спланированное время, в данном случае, непосредственно перед выборами», – утверждает госсекретарь Словении по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк.

    Действительно, Black Cube имеет подобный опыт. В 2016 году компания вляпалась в скандал – румынские власти обвинили ее в попытке запугать главу Национального антикоррупционного ведомства Лауру Кёвеши (ныне главу Европейской прокуратуры) и взломать ее почтовый ящик. В итоге оба соучредителя (Дан Зорелла и Ави Янус), а также трое обычных сотрудников получили условные сроки.

    Компания вообще специализируется на провокациях – ее сотрудники раскручивают нужных людей на компрометирующие признания или шаги в интересах заказчика. Так, компания (по некоторым данным, за гонорар более чем в миллион долларов) занималась дискредитацией женщин, обвинявших Харви Вайнштейна в домогательствах. Также, как утверждается, компания занималась дискредитацией противников венгерского премьера Виктора Орбана перед выборами 2017 и 2022 годов.

    Но во всем этом, строго говоря, нет ничего противозаконного.

    Заявления же о том, что Black Cube действует в интересах третьей страны, тоже сомнительны. Да, ряд сотрудников компании имеют опыт работы в израильской разведке. И речь не только о Гиоре Эйланде. До 2016 года почетным директором компании был бывший глава Моссад Меир Даган. Еще один бывший директор Моссада – Эфраим Халеви – входил в совет директоров.

    И да, нынешнее правительство Словении антиизраильское по своей сути (как и любые европейские леваки). Однако этого недостаточно для того, чтобы доказать руку Израиля – в Тель-Авиве практика ухода силовиков на частные хлеба является частью общественно-политической жизни, да и победа произраильского Янши на выборах в двухмиллионной Словении не спасет отцов израильской демократии.

    Европейская пресса раздувает эту историю по совершенно другой причине. Им просто не нужна победа Янеза Янши.

    «Янша – самый близкий союзник Виктора Орбана, которого тот когда-либо сможет заполучить.

    Два других премьер-министра (Андрей Бабиш из Чехии и Роберт Фицо из Словакии – прим. ВЗГЛЯД) в некотором смысле являются сторонниками суверенитета, но они не являются его союзниками», – поясняет Голоб. То есть, по его словам, не работают осознанно на раскол Евросоюза.

    Это, конечно, небольшое преувеличение – но лишь небольшое. Янша, как и Орбан, действительно считаются союзниками Трампа, способными реализовывать политику Белого дома по расколу Евросоюза. Однако главное тут в том, что Янша – евроскептик.

    «Дело не в том, что Янша с израильской компанией каким-то образом нарушил закон, – говорит Вадим Трухачев. – А в том, что

    ни словенским либералам, ни тем более либералам брюссельским не нужен приход к власти очередного похожего на Орбана евроскептика».

    Тем более за 20 дней до выборов в Венгрии – где решается судьба самого Орбана, где его соперник идет с ним ноздря в ноздрю и где избирателей не нужно вдохновлять победой единомышленника.

    Да и вообще не нужно, чтобы лагерь противников леволиберальной Европы и «троянских коней» Трампа пополнился еще одним лидером консервативных убеждений, пусть даже и небольшой страны.

    «В условиях глобальной нестабильности и роста стоимости жизни Европа не может позволить себе мини-Трампов, которые подпитывают хаос и раскол», – говорит сопредседатель Европейской партии зеленых Вула Цеци. Можно сказать, что таким образом политическую карьеру Янши как минимум с точки зрения шансов стать руководителем государства пытаются задушить в зародыше.

    И пока что планы «противников мини-Трампа» реализуются. Если посмотреть на рейтинги, то еще недавно отрыв партии Янши от Голоба составлял 5-6 процентных пунктов. Сейчас он сократился до 2%. С учетом того, что обоим лидерам придется формировать правящую коалицию, каждый процент имеет значение – и 23 марта будет понятно, смог ли Голоб достаточно запугать словенский электорат.

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Европейского «мини-Трампа» душат в зародыше

    В воскресенье, 22 марта, в Словении пройдут парламентские выборы – и по их результатам страну вполне может возглавить политик, которого называют европейским «мини-Трампом» и «похожим на Орбана евроскептиком». О ком идет речь – и каким образом всему этому пытаются помешать, обвиняя политика ни много ни мало как в государственной измене, да еще с помощью Израиля? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

