Взгляд
24 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
Разделы

Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
Перейти в раздел…

СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
Перейти в раздел…

Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Китаю мирный план по Украине

Китай четко обозначил свою позицию по украинскому кризису Петр Ковалев/ТАСС
Пекин представил свое видение урегулирования конфликта на Украине. На первый взгляд, план из 12 пунктов выглядит как набор прописных истин. Однако в экспертном сообществе говорят, что Поднебесная преследует целый ряд целей. Чего пытается добиться Китай? И поможет ли план в разрешении украинского кризиса? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

В СВО воюют и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда наши называют Бахмут Артемовском, они делают это не из пиетета по отношению к большевику по партийной кличке Артем. Они делают это из уважения к памяти дедов и прадедов, которые бились за справедливость и завоевали на этом пути Победу. Подробности...

Год назад наступила история

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Китае ответили на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
    В МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья В России оценили мирный план Китая по Украине Ряд делегатов устроили демарш во время выступления Белоруссии на заседание ПА ОБСЕ Российские войска за сутки уничтожили более 560 украинских военных
    Китай представил мирный план по урегулированию на Украине из 12 пунктов Боррель заявил о нежелании ЕС «разрушить» Россию Танки Leopard из Польши прибыли на Украину Комбриг «Пятнашки» назвал самый запоминающийся момент в спецоперации за год
    В США допустили предоставление помощи Киеву за отказ от регионов Бывший аналитик ЦРУ назвал причину начала конфликта на Украине Кадыров показал уничтожение позиций ВСУ в ЛНР Пугачеву и Галкина заметили на концерте Вайкуле в Израиле

    «без доверия»


    На Западе отреагировали на план Китая по урегулированию на Украине

    «как можно дальше»


    Медведев призвал отодвинуть границы угроз России до Польши

    белорусская делегация


    Развернувших украинский флаг на ПА ОБСЕ активистов попросили «убрать тряпку»

    Видео

    важное сражение


    Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

    речь в Варшаве


    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


    Максим Соколов: Почему Познер поддержал Херша

    Дело труба


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

    Послание президента


    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    Зачем Китаю мирный план по Украине

    Китай четко обозначил свою позицию по украинскому кризису
    		   24 февраля 2023, 14:47
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная

    Пекин представил свое видение урегулирования конфликта на Украине. На первый взгляд, план из 12 пунктов выглядит как набор прописных истин. Однако в экспертном сообществе говорят, что Поднебесная преследует целый ряд целей. Чего пытается добиться Китай? И поможет ли план в разрешении украинского кризиса?

    Министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.

    Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства». В связи с этим КНР настаивает на одинаковом и единообразном применении международного права и отказе от применения двойных стандартов.

    Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков. В документе указывается на необходимость учитывать законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.

    В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в войнах нет победителей». Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.

    В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров, так как это единственный реальный выход из кризиса. В документе сказано о необходимости создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

    В пятом пункте Пекин призывает поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Китай указывает на недопустимость политизации гуманитарных вопросов.

    Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Также отмечена необходимость защиты гражданских лиц. Пункт под номером семь посвящен безопасности АЭС, Китай считает необходимым противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорится в восьмом пункте.

    В девятом пункте говорится о том, что стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю. Предложенная Китаем инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности может обеспечить решение проблемы глобального продовольственного кризиса. В десятом пункте Китай выступает против односторонних санкций в контексте кризиса на Украине, поскольку рестрикции лишь создают новые проблемы. Призыв обеспечить стабильность цепочек производства и поставок содержится в 11-м пункте плана. А в последнем пункте Пекин выражает готовность оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.

    Днем ранее зампостпреда Китая в ООН Дай Бин заявил, что дипломатия является единственным путем завершения конфликта. Дипломат отметил, что Пекин поддерживает Москву и Киев в поисках консенсуса и жизнеспособных решений для того, чтобы «дать миру шанс». Однако в Вашингтоне уже дали понять, что ни о каком «шансе миру» речи быть не может. Еще до официальной публикации мирного плана заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Штатах ознакомятся с предложениями Пекина, если там будет содержаться нечто большее, «чем циничное прекращение огня», пишет Washington Post.

    Обнародование мирного плана не улучшило мнение Запада. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что «к Китаю больше нет доверия». Причина в том, что Пекин не только не осудил действия Москвы на Украине, но и «подписал соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением». В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И «чуть ли не упрекнул» его из-за поставок вооружений Украине.

    Стоит отметить, что Ван И буквально на днях побывал в Москве с официальным визитом. Глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках переговоров стороны продемонстрировали готовность еще больше развивать партнерство. По словам российского лидера, страны сотрудничают по многим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых Совет Безопасности ООН, БРИКС, Шанхайская организация. 

    Помимо этого, Ван И встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Представитель Китая подчеркнул, что «Москва и Пекин, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость и твердо двигаются в русле формирования многополярного мира». Еще одной важной встречей стали переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Он сообщил, что Запад развязал кампанию по сдерживанию России и Китая, поэтому Москва и Пекин должны координироваться на международной арене. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что сближает Россию и Китай.

    В экспертной среде уверены, что представленный Китаем мирный план по Украине призван не только стать еще одним аспектом для укрепления российско-китайских отношений, но и помочь Пекину занять уверенные позиции на мировой арене.

    «Предложение Китая надо рассматривать как заявление собственной позиции. И если в будущем мировое сообщество будет анализировать, как повел себя Пекин в кризисной ситуации, то мирная инициатива сыграет Поднебесной на руку», – заметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.

    «Весь документ пронизан антизападной риторикой. Мы не видим ни одного обвинения в адрес России,

    зато есть множество прямых и косвенных намеков на действия США и ЕС. Также Китай нигде не определяет, что диалог между Москвой и Киевом должен произойти без предварительных условий», – обращает внимание собеседник.

    «Примечательно также, что Пекин заявил о готовности вкладываться в восстановление пострадавших территорий. И не важно, об украинских или российских областях речь. Так или иначе, Пекин готов вкладываться. Это то, что Поднебесная любит и умеет делать. Ведь в конечном счете это не спонсорство, а инвестиции», – полагает китаист.

    «К слову, тема отмены санкций в предложениях Китая тоже появилась не случайно. Ряд товаров находятся под рестрикциями. Особенно остро это задело область высоких технологий. И тут Поднебесная активно выступает за бессанкционный мир», – объяснил Маслов.

    «Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И документ, на первый взгляд, выглядит как набор общих предложений», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте.

    Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются «заболтать» мирный план,

    предложенный Поднебесной», – полагает собеседник.

    «Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима», – продолжил эксперт.

    По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. «Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме», – объясняет он.

    «Второй аспект – внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира, на первый взгляд, банальные истины», – акцентировал Ткаченко.

    Несколько иной точки зрения придерживается востоковед Иван Зуенко. «С точки зрения анализа китайской внешней политики – получен еще один хороший пример размытой философско-гуманитарной концепции «сообщества единой судьбы человечества», – пишет он в своем Telegram-канале.

    «С практической точки зрения – как хорошее учебное пособие по сегодняшней китайской внешнеполитической риторике. Очень красивый, точный и лаконичный текст. На что-то большее этот документ не тянет. Вероятно,

    Китай понимал, что дольше молчать нельзя.

    От него, как от «великой державы», ждут более активной позиции. Нужно было выразить свою позицию. Вот выразил. Галочка закрыта. Иллюзии, что Пекин сможет быть реальным посредником на мирных переговорах, отброшены», – уверен Зуенко.

    «Над стерильностью китайского «мирного плана» можно всласть поиронизировать, но к нему теперь, учитывая вес Китая, все будут апеллировать, извлекая из отшлифованных формулировок полезное для себя: «Китай вот правильно говорит…». А это ровно то, что нужно Пекину – эффект присутствия без каких-либо действий или, Боже упаси, обязательств», – считает политолог Федор Лукьянов.

    По его словам, просто стоять в стороне КНР уже не по чину, а по-настоящему вовлекаться без гарантии успеха (а гарантий никогда и не будет) – потеря авторитета. «Так что очень правильный шаг, молодцы. Тем более что практические действия Пекина все равно будут определяться не этим набором благопожеланий, а его конкретным интересом в каждый следующий момент», – заключил Лукьянов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •