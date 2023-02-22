Подрыв «Северных потоков» сблизил Россию и Китай

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Подрыв «Северных потоков» сблизил Россию и Китай

    Россия и Китай укрепляют сотрудничество перед лицом общей угрозы
    		   22 февраля 2023, 22:30
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Схожее видение будущего и давление со стороны США и НАТО привели Россию и Китай к мысли о том, что держаться вдвоем – безопаснее. Так эксперты описывают итоги визита главного дипломата Компартии Китая Ван И по итогам визита в Москву. С кем предстателю КНР удалось провести переговоры и каким было их содержание?

    В среду глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что «российско-китайские отношения развиваются, мы достигаем новых рубежей». Это выражается, в том числе, в торговом обороте между Пекином и Москвой. По словам российского лидера, цель в 200 млрд долларов будет достигнута досрочно.

    Российский президент добавил, что страны сотрудничают многим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых Совет безопасности ООН, БРИКС, Шанхайская организация. Путин выразил благодарность Китаю за совместную работу. Он подчеркнул, что международные отношения в мире сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, напротив, стали даже более острыми.

    Среди прочего, Путин сообщил Ван И, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина с визитом в Россию. «Мы исходим, что реализуем наши планы по личным встречам, которые дадут дополнительный импульс для развития наших отношений», – отметил он. В ответ Ван И передал искренний привет российскому президенту от китайского лидера. Он также заверил, что Поднебесная готова углублять политическое и стратегическое сотрудничество с РФ.

    Несколькими часами ранее госсоветник КНР провел переговоры и с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Представитель Китая подчеркнул, что «Москва и Пекин, несмотря на переменчивость международной ситуации, сохраняют стратегическую решимость и твердо двигаются в русле формирования многополярного мира».

    Дипломаты отметили, что ожидают «выхода на новые договоренности» в отношениях двух стран. Днем ранее с Ван И также встретился секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он сообщил, что Запад развязал кампанию по сдерживанию России и Китая, поэтому Москва и Пекин должны координироваться на международной арене. Он также подчеркнул, что РФ поддерживает КНР по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. В ответ представитель КНР по-восточному метафорично описал отношения двух стран:

    они «прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации».

    На этом фоне «заокеанские коллеги», по всей видимости, делают все возможное для полной утраты какого-либо доверия в диалоге с Китаем и Россией. Недавно постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь возмутился нежеланием США предоставить доказательства собственной непричастности к ситуации вокруг «Северных потоков».

    При этом Пекин достаточно ясно демонстрирует неприязнь к попытке Штатов нажиться на украинском конфликте. Так, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что предприятия американского ВПК заработали на поставках вооружений Киеву колоссальные суммы.

    По мнению дипломата, подобное развитие событий идет вразрез с декларируемым США желанием способствовать наступлению мира. Он также подчеркнул, что КНР никогда не воспримет угроз со стороны Штатов в вопросе о российско-китайских отношениях. Подобное отстаивание взаимных интересов и обилие двухсторонних контактов говорит о доверительных отношениях в отношениях двух стран, считают эксперты. Вбить клин в российско-китайское партнерство оказалось невыполнимой для Запада задачей.

    «У России и Китая имеется схожее видение будущего, причем по целому ряду вопросов. Пекин и Москва совместно выступают против гегемонизма в мировой политике. Обе страны за последние годы ни разу не изменяли тезису о многополярном мире. Однако не исключено, что мы по-разному его представляем», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

    «Причина, по которой наши страны достигли подобного единения, заключается в том, что Пекин сам столкнулся с трудностями гегемонии. Против ряда китайских товаров введены ограничения в странах Запада, в особенности это касается высоких технологий. В частности, проблемы возникли у компаний Huawei и ZTE», – отмечает собеседник.

    «При этом у России и Китая остается огромное пространство для развития дальнейшего сотрудничества. Речь идет об экономических отношениях и увеличении двусторонней торговли. Очевидно, что в этом году мы можем выйти на новый рекорд товарооборота», – указывает эксперт.

    «Что касается политики, то здесь мы вместе выступаем за мир без санкций, в котором будет развиваться региональное лидерство. Что самое главное, оба государства придерживаются идеи комплексной безопасности. Мы считаем недопустимым вмешательство в дела других стран. Для Китая этот вопрос актуален из-за Тайваня, а для нас из-за Украины», – отмечает собеседник.

    «Отдельный вопрос – взаимодействие в области высоких технологий. Стандарты, которые есть в мире, в основном западные. Это касается, например, операционных систем и микропроцессоров. Здесь Китай сделал серьезный шаг вперед, но и Россия тоже занимается этими разработками», – продолжил Маслов.

    Также Москва и Пекин будут тесно сотрудничать в вопросах безопасности. При этом тема военного союза с Китаем – вопрос дискуссионный. Обе стороны неоднократно говорили, что сами по себе подобные объединения – отголоски холодной войны. Работать можно на основе целого комплекса договоров без создания альянсов», – рассуждает китаист.

    «Вместе с тем, по риторике МИД Китая видно, что Москва и Пекин готовятся к более конкретизированному противостоянию с Вашингтоном и другими странами НАТО. Раньше мы вырабатывали совместную базу и преодолевали некое недоверие, которое было между государствами. Но сейчас есть конкретные точки соприкосновения – «Северные потоки» одна из них», – заметил он.

    «Примечательно, что у Китая не так много союзников, которые полностью разделяли бы все опасения государства в вопросах безопасности. И Россия – это один из таких партнеров, если не единственный крупный», – полагает собеседник.

    По словам Маслова, в китайских СМИ и блогосфере очень положительно восприняли визит Ван И в Россию. Это связано с тем, что на бытовом уровне китайцы крайне негативно относятся к политике США и, как следствие, весьма позитивно к России».

    «Все очень ждут визита Си Цзиньпина в Россию. Об этом активно пишет местная пресса. Причем, большинство полагает, что лидер приедет с конкретными предложениями. В частности, разговор может пойти о том, как Москва планирует завершать украинский кризис, потому что Китай от этого выстраивает многие свои планы», – предположил Маслов.

    «Страны еще раз подтвердили приверженность принципам многополярного мира. Мы объединены общей неприязнью к каким-либо формам гегемонизма. Сотрудничество Москвы и Пекина в целом строится на достаточно похожем видении будущего, однако кое-какие различия все же имеются», – соглашается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

    «Россия видит многополярность как довольно жесткую конкуренцию акторов. КНР же в большей степени подходит к этому вопросу с экономической точки зрения. Поднебесная не отрицает имеющиеся противоречия с США или ЕС, но усилия предпринимаются именно в рамках создания равноправного сотрудничества», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на различия, стороны подтверждают преданность стратегическому партнерству. Простор для сотрудничества огромен. Мы налаживаем экономическое взаимодействие, развиваем инфраструктуру, связывающую две страны», – акцентирует собеседник.

    «Нельзя не отметить и взаимодействие в сфере безопасности. Наблюдается единое понимание ситуаций на Корейском полуострове, в Центральной Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – рассказывает Ткаченко.

    «В принципе, Москва и Пекин в силах совместно противостоять США и НАТО.

    Важно понимать, что речь идет о действиях на дипломатическом и экономическом направлении. В КНР были крайне удивлены информацией о причастности Вашингтона к теракту на «Северных потоках». Здесь был задет очень чувствительный для Китая нерв», – считает эксперт.

    «Пекин долгое время рассчитывал на стабильность Европы в экономической сфере. Однако столь наглый подрыв трубопроводов полностью разбивает какие-либо надежды на адекватное взаимодействие с Вашингтоном. Становится непонятным, где ждать удара в следующий раз. Фактически, Штаты могут разрушить любой объект, который им не нравится», – подчеркивает собеседник.

    «На этом фоне совершенно неудивительно, что Россия и Китай сближаются. Сейчас активно обсуждается тема возможного приезда Си Цзиньпина. Напомню, что оба раза, когда председатель КНР вступал на свою должность, один из его первых визитов приходился именно на нашу страну. Это, своего рода, дипломатический этикет в отношении союзнического государства. Данный жест станет важным показателем того, что российско-китайское партнерство остается по-прежнему крепким», – заключил Ткаченко.

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