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Патрушев: Коллективный Запад действует против России и Китая
Патрушев заявил о важности российско-китайского взаимодействия на международной арене
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Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
По словам Патрушева, в связи с кампанией Запада по сдерживанию России и Китая особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, Россия поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая.
Также Патрушев заявил, что безусловным приоритетом внешней политики России является курс на развитие стратегического партнерства с Китаем.
Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в Москву.
В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Сербия собралась заменить российские истребители на французские
Президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale
Сербия отказывается от российских истребителей и будет закупать французские Rafale, заявил президент республики Александр Вучич.
По словам Вучича, обслуживать российские истребители МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, стало невозможно из-за введенных санкций. Как заявил президент Сербии, из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями, сообщает Bloomberg.
В минувшую субботу, после встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и Соединенными Штатами. Ранее Блинкен призвал сербов встать на сторону Украины, пересмотреть отношения с Россией и признать Косово.
Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области.
В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов.
СМИ раскрыли план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Bloomberg: План КНР по Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия
Китайский план урегулирования конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву, следует из документа, с которым ознакомились европейские источники.
Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН, передает РИА «Новости».
Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса.
Кроме того, Ван И ранее отметил, что Китай подготовит к концу февраля документ, в котором будет изложена позиция по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Китай предложил концепцию глобальной безопасности
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Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа.
Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру, передает ТАСС.
Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.
Так, правительство Китая выделило шесть основных направлений, по которым предлагается строить внешнее взаимодействие с другими странами.
Прежде всего, власти Китая выделили приверженность стран к видению модели общей и устойчивой безопасности, из чего рождается второй принцип – приверженность к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран.
Другим основным направлением в КНР выделили приверженность правительств других стран к соблюдению целей и принципов Устава ООН, а также приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран.
Касательно вопроса регулирования возможных конфликтов, китайские власти отдельно выделили приверженность правительств мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации.
Шестым предложенным Китаем принципом стала приверженность обеспечению безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.
Кроме того, среди 20 приоритетов сотрудничества особо выделяются активное участие в формулировании «новой повестки дня» для мира, выполнение резолюций ООН и содействие политическому урегулированию международных проблем.
Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.
Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.
Назначено новое заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Программа работы СБ ООН: Заседание Совета Безопасности по подрыву «Северных потоков» назначено на 15.00 21 февраля
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Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме диверсий на «Северных потоках» назначено на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля, говорится в программе Совбеза.
После продолжавшихся в течение дня дискуссий по поводу графика встреча назначена на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля. Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах, передает ТАСС.
Обсуждение времени проведения заседания связано с планом мероприятий в ООН, посвященных годовщине специальной военной операции РФ на Украине. Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля в 15.00 (23.00 мск). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время. В проекте российской резолюции генеральному секретарю ООН предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.
Ранее Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия запрашивала проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля. Однако в понедельник запланированное на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах «Северный поток» было перенесено на неопределенный срок.
Историк кулинарии назвал самые правильные русские блины для Масленицы
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Пшеничные блины – немецкие, а русскими считаются гречневые, так называемые красные блины, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников, рассказывая о традиционном праздновании Масленицы.
«Масленица – это не домашний праздник, а, скорее, уличный. В период ее празднования принято ходить на ярмарки и площади, лакомиться блинами, пирогами и пирожками, кататься на санях, петь и веселиться, причем не только в кругу семьи, но и с соседями, друзьями, и даже с незнакомыми людьми. Русские люди таким образом провожали зиму», – говорит Сырников.
Он подчеркивает, что упоминание о праздновании Масленицы есть и в воспоминаниях 200-летней давности, однако единого четкого рецепта для приготовления главного блюда этого праздника нет. В каждом регионе страны блины всегда готовили по-разному. Где-то пекли толстые и воздушные, где-то тонкие и ажурные, где-то из овсяной муки, где-то из пшенной. В настоящее время самыми распространенными являются пшеничные.
Еще 150 лет назад, продолжает собеседник, пшеничные блины были редкостью. Есть воспоминания публициста Николая Шелгунова, который приехал в один из богатых купеческих городов и увидел, что там жители на Масленицу готовят не русские гречневые блины, а немецкие пшеничные, что его удивило.
«Гречневые блины, их еще называют красными из-за цвета, наверное, являются самыми каноничными. Они очень вкусные, с привкусом любимой гречневой каши, невероятным ароматом и красивым красным цветом. Упоминания о них есть еще в поваренных книгах революционного времени. Печь их можно только в русской печи, поскольку на сковороде перевернуть на другую сторону для обжарки блин не получится – развалится. Если хочется приготовить такие блины на сковороде, то необходимо добавить в них также пшеничную муку, так они будут более податливые», – делится историк кулинарии.
Вы печете блины на Масленицу?
Что касается начинок, то по большей части на Масленицу в блины ничего не заворачивали, ели их сразу, горячими, рассказывает эксперт. Нередко скатывали их в трубочки или брали блин целиком и макали в добавку по вкусу: топленое масло, сметану, мед или икру. Однако в современном мире придумано огромное количество дополнений к данному мучному изделию: карамелизированные яблоки, творог с зеленью, либо сладкий, мясной фарш и даже соленая рыба. Каждый может найти себе что-нибудь по вкусу.
В 2023 году масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля.
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Власти Антальи и Мерсина в Турции призвали людей не приближаться к морю
Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды
Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды.
Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости».
Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято.
После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.
Опубликовано видео разрушений после нового землетрясения в Турции
В социальных сетях появилось видео, на которых видны последствия произошедшего в понедельник нового землетрясения в Турции.
На видео, которое засняли турецкие СМИ, попал момент разрушения здания в провинции Хатай, кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Информации о пострадавших пока нет.
Стало известно о внешнем источнике повреждения космического грузовика «Прогресс МС-21»
Роскосмос: Космический грузовик «Прогресс МС-21» бы поврежден в результате внешнего воздействия
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Система терморегулирования космического грузовика «Прогресс МС-21» вышла из строя в результате повреждения из-за внешнего воздействия, сообщили в Роскосмосе.
Согласно данным Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева, «Прогресс МС-21» был поврежден в результате внешнего воздействия, об этом свидетельствуют фотоснимки, которые сделали космонавты после отстыковки грузовика 18 февраля, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на имеющихся кадрах видны изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.
Как отметили в госкорпорации, обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении «Прогресса МС-21» на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС.
Более того, РКК провела анализ замечаний к работе терморегулирования за 15 лет и не обнаружила недостатков, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации.
Также в Роскосмосе отметили, что уже на Земле запланирована серия экспериментов для создания искусственно такого же повреждения. Специалисты хотят имитировать повреждения, чтобы найти причину.
В субботу «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковали от МКС. Однако сведение корабля с орбиты было отложено. Позднее несгоревшие элементы «Прогресса МС-21» затопили в Тихом океане.
Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили вспышку
Сирийский сейсмолог Хасан объяснила вспышку в небе над Турцией и Сирией перед землетрясением изменением полей атмосферы
Перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, заявила директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, комментируя появление фото и видео голубой вспышки в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии.
На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди.
В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.
Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
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Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.
На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.
Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.
Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину
Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.