Патрушев: Коллективный Запад действует против России и Китая

Патрушев заявил о важности российско-китайского взаимодействия на международной арене

Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

По словам Патрушева, в связи с кампанией Запада по сдерживанию России и Китая особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, Россия поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая.

Также Патрушев заявил, что безусловным приоритетом внешней политики России является курс на развитие стратегического партнерства с Китаем.

Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в Москву.

В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.