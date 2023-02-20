В Кремле допустили возможность встречи Путина и Ван И

В Кремле допустили возможность встречи Путина и главы канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Ван И

В Кремле не исключают вероятности встречи президента Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И, когда последний будет находиться с визитом в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в связи с визитом Ван И в Москву, может состояться его встреча с Путиным, по дате станет яснее позже, передает РИА «Новости».

Также Песков отметил, что такая встреча вероятна, так как российско-китайские отношения носят очень многоплановый и союзнический характер.

«Повестка дня понятна и обширна, поэтому есть о чем говорить», – заключил он.

Ранее эксперт указал на неудачу первой встречи представителя США Энтони Блинкена и Ван И после инцидента с аэростатом. Ван И не стал извиняться перед Блинкеном за эту историю, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая потребовал от госсекретаря США устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в ситуации с аэростатом.