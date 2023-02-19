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Китай потребовал от США «изменить курс»
Ван И потребовал от Блинкена «изменить курс» США
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в ситуации с аэростатом, сообщил МИД Китая.
Как сообщает китайское ведомство, на переговорах в Мюнхене Ван И озвучил «твердую и справедливую позицию» Пекина. Он потребовал от США «изменить курс». Кроме того, Вашингтон, по мнению китайской стороны, должен «трезво оценить» вред, который был нанесен отношениям двух стран американским «злоупотреблением силой», передает ТАСС.
Напомним, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провел над Северной Америкой девять суток. Китай выразил протест, заявив, что речь идет о гражданском объекте, который выполнял метеорологические исследования и залетел в воздушное пространство США случайно.
Арабские СМИ рассказали об удивившем США упреждающем ударе Путина
Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар, сделав неожиданный для США шаг
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Президент Владимир Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах, пишет обозреватель Ахмед Муса Хомани в статье, опубликованной на сайте арабского канала Al Mayadeen.
Ахмед Муса Хомани пишет, что Путин, ставший свидетелем распада Советского Союза, смог быстро разгадать американский план по развалу России. По словам автора публикации, с помощью вооруженных сил Украины Вашингтон намеревался поставить под угрозу существование России, передает «Царьград» содержание статьи.
Потому, продолжается в статье на портале Al Mayadeen, Путин «сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине».
По словам обозревателя, так российский лидер продемонстрировал Соединенным Штатам, что распад и гибель России останется несбывшейся американской мечтой.
Как объясняет Хомани, США хотели ослабить Россию и «обнести ее забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену, при этом с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью миру, что Вашингтон был просто взбешен этим. Тем не менее, Путину удалось переиграть США, заключает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые нашей стране пытаются создать на ее исторических территориях.
Познер оценил расследование Херша о «Северных потоках»
Телеведущий Владимир Познер оценил расследование о «Северных потоках» Сеймура Херша
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Американский публицист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о взрывах на «Северных потоках», профессионал своего дела, не ангажированный журналист, он имел основания высказать свою версию произошедшего, поэтому это вызвало резонанс, заявил телеведущий Владимир Познер.
Познер заявил, что на статью Херша не обратили бы внимание, если бы ее автором был несерьезный или подкупный человек. Сеймур Херш – профессионал, и если он высказывает такие вещи, значит, у него есть основание, приводит ТАСС комментарий Познера порталу News.ru.
Телеведущий уверен, что Херша будут обвинять в том, что он «скатился в конспирологию», но можно точно сказать, что он не ангажированный журналист.
Познер уточнил, что он не видел Херша более 30 лет и познакомился с ним в США в 90-е годы, когда вместе с Филом Донахью вел программу на телеканале CNBС.
«Насколько я знаю, он не был связан контрактами с какой-либо газетой, радиостанцией или телевидением. <…> Все привыкли считать, что репутация у него чрезвычайно высока. Его никто никогда не обвинял в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию, фейки», – заявил телеведущий.
Напомним, что американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Роднина ответила Плющенко по поводу участия в соревнованиях в нейтральном статусе
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не сможет повлиять на решение о допуске россиян на соревнования в нейтральном статусе, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Роднина заявила РБК, что решения о смене спортивного гражданства или выступлении в нейтральном статусе «будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены», а вышестоящие инстанции. Она предположила, что Плющенко «сказал это на эмоциях» и призвала за это не «хвататься».
Ранее Плющенко заявил в интервью РИА «Новости», что российские спортсмены должны пользоваться возможностью выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Он признался, что его смешат заявления экспертов о том, что выступление под нейтральным флагом является «предательством».
«Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться», – считает Плющенко. По его словам, вне зависимости от флага всем и так будет ясно, какую страну представляют российские спортсмены.
По его словам, академия «Ангелы Плющенко» приняла решение, что их фигуристы будут уходить в другие сборные. Плющенко сказал, что этого хотят и родители, и сами спортсмены, которые видят явную несправедливость.
Он выразил недовольство судейством на внутрироссийских соревнованиях и выразил мнение, что воспитанников его академии «целенаправленно топят». «Сегодня одной из фигуристок за «бабочку» в каскаде поставили «+2», а моим за такое мгновенно прилетает «-4», – сказал Плющенко, добавив, что ему обидно за юных фигуристов. «Они ведь не из бобслея или из керлинга пришли, они все понимают», – сказал Плющенко.
В четверг ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала «серебро» на юниорском первенстве России по фигурному катанию. Другая подопечная Плющенко, Софья Титова, стала четвертой. Ее оценки за произвольную программу вызвали негодование как самой спортсменки, так и тренера.
Напомним также, ученица Плющенко Софья Шифрина перешла в сборную Израиля.
МОК в конце января допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе. В организации потребовали, чтобы правительства стран не вмешивались в решение вопроса о том, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет.
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Делегацию из Израиля удалили с церемонии открытия саммита Африканского союза
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Делегацию Израиля попросили покинуть церемонию открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, пишет газета Times of Israel.
Сообщается, что якобы охрана церемонии перед открытием подошла к дипломатам из Израиля и попросила их покинуть зал вместе со всей делегацией, передает РИА «Новости».
Так, посла Шэрон Бар-Ли Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя. В МИД страны заявили позже, что относятся к инциденту серьезно.
Представитель ведомства выразил сожаление, что «Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран», в пример были приведены Алжир и ЮАР.
Позднее официальный представитель председателя комиссии АС Эбба Калондо разъяснила, что посла Израиля удалили с саммита Афросоюза из-за отсутствия приглашения.
По ее словам, одноразовое приглашение было отправлено представителю Израиля при АС Алели Адамсу, которое не подлежало передаче другому лицу. Колонадо выразила сожаление, что со стороны Израиля было злоупотребление, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаир заявил, что «Израиль очень серьезно воспринимает инцидент», поскольку у Шарон Бар Ли обладает статусом аккредитованного наблюдателя, у нее были необходимые пропуска.
Ранее эти две страны выступили против решения предоставить Израилю статус наблюдателя.
Американский офицер указал на заблуждение Запада о ситуации на поле боя на Украине
Подполковник армии США Дэвис: Ситуация для ВСУ опаснее, чем принято считать на Западе
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Несмотря на впечатление, создаваемое западными СМИ, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для американского военно-политического журнала 19fortyfive пишет, что многие на Западе считают «победу» Украины неизбежной, однако трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта показывает, что ситуация для Киева «гораздо более опасна, чем принято считать».
Автор статьи призывает не быть абсолютно уверенными в успехе Украины и советует не недооценивать Россию, которая эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику, передает РИА «Новости».
Запад должен ясно представлять себе шансы «войск Зеленского» в 2023 году, подчеркивает подполковник американской армии. По его словам, заявления американского генерала Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеки от истины.
Напомним, слова генерала США Марка Милли о «проигрыше» России насмешили британцев. Они назвали такие утверждения «чушью», отметив, что Россия значительную часть бывшей украинской территории.
Умерла бывшая жена Высоцкого
Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова
Актриса и сценаристка Людмила Абрамова, бывшая супруга советского певца и актера Владимира Высоцкого, умерла на 84-м году жизни, об этом сообщил ее сын, актер и сценарист Аркадий Высоцкий.
Высоцкий сообщил ТАСС, что Абрамова скончалась накануне, 17 февраля.
Абрамова родилась 16 августа 1939 года. Она сыграла в фильмах «713-й просит посадку», «Восточный коридор» и других. В 1984 году по ее сценарию сняли фильм «Пока не выпал снег».
В 1961 году на съемках актриса познакомилась с Владимиром Высоцким. Они прожили в браке с 1965 по 1970 год. Абрамова – мать актеров Аркадия и Никиты Высоцких.
Высоцкий был женат трижды: в 1960–1965 годах его супругой была Иза Высоцкая, в 1970–1980 годах – Марина Влади.
Медведев резко отреагировал на слова Столтенберга об «опасности победы России»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине, что значит риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил слова Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО «опаснее», чем риск эскалации конфликта на Украине.
«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для альянса с победой России.
Захарову удивила формулировка внесения в санкционный список ЕС
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о санкциях призналась, что ее внесли список с формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
После признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале разработок санкций против России еще до начала СВО Захарова заявила, что она была включена в список с удивительной формулировкой. По ее словам, ее обвинили в содействии развертыванию войск на Украине, написала Захарова в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД отметила, что провокации тщательно разрабатывались, подготовка к конфлитку велась основательно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года.
Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны
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«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.
«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, у чеченских боевых офицеров, в число которых входит и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, он не назначает и не снимает командиров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом
Российские военные заявили о применении ВСУ боеприпаса с отравляющим веществом под Угледаром
Украинские боевики сбросили на позиции российских сил под Угледаром боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили российские военные.
Источник РИА «Новости» уточнил, что инцидент произошел под селом Урожайное и Великая Новоселовка утром 16 февраля. По его словам, в небе над позициями российских военных появились два коптера противника, один из них сразу сбили, а второй успел провести бомбометание и сбросил химический боеприпас.
В результате двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения, получили ожоги легких. Также у них есть признаки отравления – рвота и раздражение слизистых.
Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям.
Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
Полет Ту-160 над Норвежским морем назвали предупреждением Путина Западу
В Daily Mail назвали полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу
Полет двух бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей был предупреждением России в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, пишет Daily Mail.
Издание пишет, что Россия отправила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов для сурового предостережения Запада, передает РИА «Новости».
Обозреватели отметили, что Ту-160 появились к северу от Европы на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждались расходы на оборону.
Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря продолжительностью более семи часов. Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.
До этого два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили патрулирование над Северным Ледовитым океаном.