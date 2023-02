Поставки западных ракет Украине подтверждают правоту России США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром 3 февраля 2023, 22:00

Фото: EYEPRESS/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Андрей Резчиков

Над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. Военные говорят, что это китайский аэростат-шпион. Но команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Почему американцы в реальности не могут сбить этот шар, для чего он был запущен Китаем и какие выводы из этого должна сделать Россия? США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса». Его заметили над городом Биллингс (штат Монтана, где расположены американские МБР). Он также пролетел над Алеутскими островами и Канадой. Как сообщил генерал ВВС США Патрик Райдер, сейчас аэростат перемещается над континентальной частью страны и власти уже «приняли меры для защиты от сбора важной информации». По его словам, США связались по этому поводу с Китаем и «ясно дали понять», что сделают все необходимое для защиты своих граждан и территории. На этом фоне шеф Пентагона Ллойд Остин созывал в среду совещание с военными чиновниками для обсуждения вариантов реагирования. В итоге аэростат не сбили якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Все варианты решения проблемы Пентагон представил президенту Джо Байдену, который согласился с идеей военных не трогать шар. В случае, если бы глава государства поручил уничтожить аэростат, то военные подняли бы в небо истребители F-22, которые могут набирать высоту до 20 километров. Один из политических оппонентов Байдена – бывший президент США Дональд Трамп воспользовался поводом задеть хозяина Белого дома и с иронией написал в соцсетях «Сбейте шар!». Ранее военные неоднократно замечали подобные объекты над США, но этот воздушный шар «задержался» над Штатами дольше, чем в предыдущих случаях. Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, которых произошел из-за того, что «аэростат сбился с маршрута из-за ветра». В МИД также добавили, что речь идет о гражданском дирижабле для метеорологических исследований. Инцидент произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине. Визит был согласован главами двух стран в ноябре прошлого года на саммите G20 в Индонезии. Блинкен должен стать первым за пять лет госсекретарем США, который встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Впрочем, газета The Wall Street Journal не исключает, что теперь визит могут отменить. Любопытно и то, что новости о «шаре-шпионе» появились в тот момент, когда директор ЦРУ Уильям Бернс выступал на мероприятии в Вашингтонском университете, где он назвал Китай «самой большой геополитической проблемой», стоящей перед США. Но теперь, волею случая и розы ветров, китайцам удалось дать американцам «ответку», не навлекая на себя военный ответ США. Этот опыт может быть использован Россией в будущем. «Видят, но сбить не могут» «Если бы американцы хотели сбить китайский шар, то они бы столкнулись с целым рядом трудностей. Даже во времена холодной войны, когда США запускали аэростаты над СССР, это было для нас проблемой. Москва разрабатывала специальный высотный реактивный дозвуковой самолет М-17 «Стратосфера» для перехвата дрейфующих аэростатов», – напомнил директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эксперт пояснил, что перехватчик аэростатов должен был летать с маленькой скоростью на гигантской высоте, сближаться с аэростатами и расстреливать их из специальной пушки. «СССР разрабатывал для борьбы с воздушными шарами ракеты с особо чувствительным взрывателем. Но после окончания холодной войны все эти разработки свернули», – отметил аналитик. Кроме того, высота полета истребителей ниже, чем современных разведывательных аэростатов, поэтому теоретически его можно сбить только ракетой, «но проблема в том, что оболочка воздушного шара плохо отражает радиосигнал, поэтому по нему трудно «работать» ракетами с радиолокационным наведением». «Если просто пробить в аэростате дыру, то он улетит в непредсказуемом направлении, в том числе может рухнуть на жилой район», – говорит собеседник. По его словам, есть аэростаты, которые и вовсе почти невозможно сбить: они представляют из себя не один большой надувной шар, а ячеистую многообъемную структуру – оболочку, которая набита внутри небольшими заполненными газом шариками. «Если его повредить, то он просто потеряет часть высоты, но не упадет на землю. Гарантированно посадить на землю такой шар очень сложно», – поясняет Кашин. Удар по аэростату каким-либо зажигательным снарядом тоже вряд ли будет эффективен, поскольку они заправлены инертным газом, скорее всего – гелием. «Да и в целом, США никогда всерьез не разрабатывали что-то подобное, потому что СССР не запускал аэростаты над американской территорией», – детализировал эксперт. На эту тему «Что касается разведки с аэростата, то он может делать уникальные вещи, на которые не всегда способен спутник. Например – брать пробы воздуха и анализ атмосферы. Это важно для ведения разведки в отношении ядерных объектов, поскольку радиоактивные материалы выделяют микрочастицы, по которым можно безошибочно определить расположение, например, соответствующих ракет или ядерных производств. Чем, судя по всему, Китай сейчас и занимается», – подчеркнул собеседник. «Да, аэростат – это эффективное средство разведки с широким набором радиотехнического, пеленгационного и оптического оборудования. Поэтому тут имеет место или недооценка США разведывательных возможностей китайского воздушного шара, или анализ Пентагона, говорящий, что полет не представляет угрозы для безопасности страны», – говорит заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов. «Аэростаты, как правило, запускают на высоты в несколько десятков километров, где проходят постоянные струйные потоки воздуха, чьи скорости иногда доходят до нескольких сот километров в час. Роза ветров играет в их пользу. Таким образом, маршрут полета воздушного шара можно вполне просчитать. Но аэростатами можно и управлять дистанционно. Например, удаленно менять их высоту полета, стравливая или нагнетая давление», – отметил собеседник. «Трудно говорить, могут ли американцы его «снять». Оболочка аэростата сделана из радиопрозрачных полимеров, оборудование на борту тоже сделано из углепластика и прочих материалов, которые средства обнаружения ПВО не видят. Выявить аэростаты можно по косвенным признакам, используя эффект Доплера. Но это нелегко. К тому же, ракеты, способные сбивать объекты на высоте ближнего космоса, очень дороги. Поэтому тут может иметь место и коммерческий расчет со стороны Минобороны США. Хотя их нельзя назвать бедной организацией», – заключил эксперт. «США тоже нужны аэростаты» Несмотря на попытку минобороны США замять скандал, сам Пентагон давно проводит аналогичные испытания аэростатов для проведения разведки, а также для обеспечения связи сухопутных войск. Кроме того, с помощью аэростатов США планируют отслеживать пуски гиперзвуковых ракет России и Китая. При этом производство аэростатов обходится в разы дешевле производства спутников. По данным издания Politico, за последние два года Пентагон потратил около 3,8 млн долларов на проекты по созданию воздушных аппаратов. В 2019 году американские военные запустили 25 аэростатов для отслеживания наркотрафика. 