США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром
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3 февраля 2023, 22:00
Фото: EYEPRESS/Reuters
Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
Андрей Резчиков
Над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. Военные говорят, что это китайский аэростат-шпион. Но команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Почему американцы в реальности не могут сбить этот шар, для чего он был запущен Китаем и какие выводы из этого должна сделать Россия?
США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса». Его заметили над городом Биллингс (штат Монтана, где расположены американские МБР). Он также пролетел над Алеутскими островами и Канадой. Как сообщил генерал ВВС США Патрик Райдер, сейчас аэростат перемещается над континентальной частью страны и власти уже «приняли меры для защиты от сбора важной информации».
По его словам, США связались по этому поводу с Китаем и «ясно дали понять», что сделают все необходимое для защиты своих граждан и территории. На этом фоне шеф Пентагона Ллойд Остин созывал в среду совещание с военными чиновниками для обсуждения вариантов реагирования.
В итоге аэростат не сбили якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Все варианты решения проблемы Пентагон представил президенту Джо Байдену, который согласился с идеей военных не трогать шар. В случае, если бы глава государства поручил уничтожить аэростат, то военные подняли бы в небо истребители F-22, которые могут набирать высоту до 20 километров.
Один из политических оппонентов Байдена – бывший президент США Дональд Трамп воспользовался поводом задеть хозяина Белого дома и с иронией написал в соцсетях «Сбейте шар!». Ранее военные неоднократно замечали подобные объекты над США, но этот воздушный шар «задержался» над Штатами дольше, чем в предыдущих случаях.
Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, которых произошел из-за того, что «аэростат сбился с маршрута из-за ветра». В МИД также добавили, что речь идет о гражданском дирижабле для метеорологических исследований.
Инцидент произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине. Визит был согласован главами двух стран в ноябре прошлого года на саммите G20 в Индонезии. Блинкен должен стать первым за пять лет госсекретарем США, который встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Впрочем, газета The Wall Street Journal не исключает, что теперь визит могут отменить.
Кроме того, как считают эксперты, американцы ранее неоднократно нарушали воздушное пространство КНР, однако Пекин ничего подобного себе не позволял, несмотря на все «последние китайские предупреждения». Но теперь, волею случая и розы ветров, китайцам удалось дать американцам «ответку», не навлекая на себя военный ответ США. Этот опыт может быть использован Россией в будущем.
«Видят, но сбить не могут»
«Если бы американцы хотели сбить китайский шар, то они бы столкнулись с целым рядом трудностей. Даже во времена холодной войны, когда США запускали аэростаты над СССР, это было для нас проблемой. Москва разрабатывала специальный высотный реактивный дозвуковой самолет М-17 «Стратосфера» для перехвата дрейфующих аэростатов», – напомнил директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Эксперт пояснил, что перехватчик аэростатов должен был летать с маленькой скоростью на гигантской высоте, сближаться с аэростатами и расстреливать их из специальной пушки. «СССР разрабатывал для борьбы с воздушными шарами ракеты с особо чувствительным взрывателем. Но после окончания холодной войны все эти разработки свернули», – отметил аналитик.
Кроме того, высота полета истребителей ниже, чем современных разведывательных аэростатов, поэтому теоретически его можно сбить только ракетой, «но проблема в том, что оболочка воздушного шара плохо отражает радиосигнал, поэтому по нему трудно «работать» ракетами с радиолокационным наведением».
«Если просто пробить в аэростате дыру, то он улетит в непредсказуемом направлении, в том числе может рухнуть на жилой район», – говорит собеседник. По его словам, есть аэростаты, которые и вовсе почти невозможно сбить: они представляют из себя не один большой надувной шар, а ячеистую многообъемную структуру – оболочку, которая набита внутри небольшими заполненными газом шариками. «Если его повредить, то он просто потеряет часть высоты, но не упадет на землю. Гарантированно посадить на землю такой шар очень сложно», – поясняет Кашин.
Удар по аэростату каким-либо зажигательным снарядом тоже вряд ли будет эффективен, поскольку они заправлены инертным газом, скорее всего – гелием. «Да и в целом, США никогда всерьез не разрабатывали что-то подобное, потому что СССР не запускал аэростаты над американской территорией», – детализировал эксперт.
«Что касается разведки с аэростата, то он может делать уникальные вещи, на которые не всегда способен спутник. Например – брать пробы воздуха и анализ атмосферы. Это важно для ведения разведки в отношении ядерных объектов, поскольку радиоактивные материалы выделяют микрочастицы, по которым можно безошибочно определить расположение, например, соответствующих ракет или ядерных производств. Чем, судя по всему, Китай сейчас и занимается», – подчеркнул собеседник.
«Да, аэростат – это эффективное средство разведки с широким набором радиотехнического, пеленгационного и оптического оборудования. Поэтому тут имеет место или недооценка США разведывательных возможностей китайского воздушного шара, или анализ Пентагона, говорящий, что полет не представляет угрозы для безопасности страны», – говорит заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов.
«Аэростаты, как правило, запускают на высоты в несколько десятков километров, где проходят постоянные струйные потоки воздуха, чьи скорости иногда доходят до нескольких сот километров в час. Роза ветров играет в их пользу. Таким образом, маршрут полета воздушного шара можно вполне просчитать. Но аэростатами можно и управлять дистанционно. Например, удаленно менять их высоту полета, стравливая или нагнетая давление», – отметил собеседник.
«Трудно говорить, могут ли американцы его «снять». Оболочка аэростата сделана из радиопрозрачных полимеров, оборудование на борту тоже сделано из углепластика и прочих материалов, которые средства обнаружения ПВО не видят. Выявить аэростаты можно по косвенным признакам, используя эффект Доплера. Но это нелегко. К тому же, ракеты, способные сбивать объекты на высоте ближнего космоса, очень дороги. Поэтому тут может иметь место и коммерческий расчет со стороны Минобороны США. Хотя их нельзя назвать бедной организацией», – заключил эксперт.
«США тоже нужны аэростаты»
Несмотря на попытку минобороны США замять скандал, сам Пентагон давно проводит аналогичные испытания аэростатов для проведения разведки, а также для обеспечения связи сухопутных войск. Кроме того, с помощью аэростатов США планируют отслеживать пуски гиперзвуковых ракет России и Китая. При этом производство аэростатов обходится в разы дешевле производства спутников.
По данным издания Politico, за последние два года Пентагон потратил около 3,8 млн долларов на проекты по созданию воздушных аппаратов. В 2019 году американские военные запустили 25 аэростатов для отслеживания наркотрафика. На продолжение работ над несколькими проектами в 2023 году Пентагон рассчитывает потратить более 27,1 млн долларов.