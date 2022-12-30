Новый глава МИД КНР дает сигнал и США, и России

Китайский дипломат Цинь Ган, чуть более года проработавший послом в США, стал главой МИД КНР. Цинь считается склонным к жесткой тактике, которую называют дипломатией «воина-волка». С другой стороны, не без его участия КНР сохранила активные экономические отношения с Соединенными Штатами. Что ждет российско-китайские отношения при новом шефе дипломатии КНР?

В пятницу посол Китая в США Цинь Ган, который проработал на этой должности 17 месяцев, был назначен на должность министра иностранных дел КНР. Решение об этом было принято на открывшейся 27 декабря сессии законодательного органа – постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Предшественник Цинь Гана на посту главы МИД – Ван И отвечал за внешнюю политику КНР с 2013 года и имеет репутацию политического тяжеловеса. Цинь в свою очередь считается доверенным помощником председателя КНР Си Цзиньпина.

Многие наблюдатели ждали подобного развития событий, потому что в октябре 56-летнего Циня ввели в состав Центрального комитета Компартии Китая по итогам ее XX съезда. При этом 69-летний Ван И вошел в состав Политбюро КПК и, как ожидают эксперты, начнет играть более важную роль во внешней политике страны. Именно при нем отношения Китая с США обострились до предела. Доходило до того, что Ван отчитывал американского госсекретаря Энтони Блинкена.

В своем первом публичном заявлении после назначения Цинь Ган отметил, что в решении общих для всего человечества проблем Пекин предложит «китайскую мудрость, китайские инициативы и китайскую силу».

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Цинь быстро поднимался по различным должностям в министерстве иностранных дел, в том числе дважды работал официальным представителем министерства в период с 2006-го по 2014 год и главным офицером протокола в период с 2014-го по 2018 год, наблюдая за взаимодействиями Си с иностранными лидерами.

Вновь назначенный выделялся среди коллег тем, что был одним из первых китайских дипломатов, которые делали резкие комментарии в защиту все более напористой внешней политики Китая, что позже стало известно как дипломатия «воина-волка». Одновременно демонстрировал готовность работать с США, заявляя, что эти отношения таят в себе «большие возможности и потенциал».

На этой неделе Цинь Ган опубликовал статью «Как Китай видит мир» в американском журнале The National Interest, которую можно считать подробным изложением взглядов нового шефа дипломатии КНР.

В статье Цинь призвал США не делить страны на демократии и авторитарные режимы. Дипломат также высказался о российско-украинском конфликте, подчеркнув, что «в войнах нет победителей».

«Наиболее актуальной задачей на данный момент является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и Россией. В долгосрочной перспективе люди должны осознать, что основывать собственную безопасность на незащищенности других стран не получится; необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности», – пишет Цинь.

По его словам, страна привержена целям своей внешней политики, «заключающимся в поддержании мира во всем мире и содействии общему развитию, и по-прежнему привержена построению сообщества с общим будущим для человечества». Он также высказался о напряженности в Тайваньском проливе, которая «возникла не из-за того, что материковый Китай нарушил статус-кво, а из-за сепаратистов – сторонников независимости Тайваня и внешних сил, которые постоянно бросают вызов идее единого Китая.

«Цинь Ган заметно изменил американо-китайские отношения.

Благодаря ему они были выстроены таким образом, что при ухудшении политических связей экономические продолжали быть вполне разумными. Товарооборот между Вашингтоном и Пекином значительно вырос», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его прогнозу, отношения Китая с Россией не изменятся. «Как показали последние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, две страны выстраивают новую концепцию международных отношений. Очевидно, Цинь Гану нужно будет в них участвовать, но учитывая и заинтересованность КНР в отношениях с США», – отметил собеседник.

По его словам, новый министр относится к более гибкому типу китайских дипломатов, но вместе с тем это не сигнал Вашингтону о том, что Китай готов налаживать отношения. «Обычно посол КНР в США – это самый важный по статусу дипломатический пост, на который назначают наиболее перспективных и потенциальных кандидатов на пост главы МИД. Вряд ли он будет как-то лоббировать интересы США», – полагает эксперт.

«Назначение Цинь Гана должно сигнализировать Вашингтону, что Пекин готов соблюдать договоренности, достигнутые на саммите G20 на Бали, в частности, о визите Энтони Блинкена в Пекин», – добавляет американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт называет нового министра типичным представителем китайской дипломатии.

В качестве министра иностранных дел он должен восприниматься американцами как очень комфортный партнер по переговорам.

Впрочем, это не означает изменения внешней политики КНР. «Цинь Ган застегнут на все пуговицы, всем улыбается, исправно повторяет тезисы из внешнеполитической доктрины КНР, прекрасно владеет языком и говорит терминами международного права. Однажды он выразил сожаление, что в США практически закрывается Институт Конфуция (элемент мягкой силы Пекина), но жестких демаршей он совершал», – считает эксперт.

По словам политолога, отношения Блинкена с предшествующим главой МИД – Ван И не заладились с самого начала. «В ходе недавнего телефонного разговора Блинкена с Ван И дошло до ругани. Госсекретарь начал читать лекции китайскому партнеру, а Ван И ответил жестко, и получилось фиаско. Отставка Ван И – это облегчение для Блинкена», – уверен собеседник.

По мнению эксперта, замена главы внешнеполитического ведомства КНР не означает восстановления отношений с США. «Это даже не разрядка, а тактическая договоренность, что до 2024 года, когда в США должны пройти президентские выборы, не должно быть ухудшения отношений, стороны будут стремиться избежать взаимных нападок и конфронтации», – говорит Дробницкий.

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