Китай выбрал Россию для совместного противостояния Западу

Взгляд
6 августа, суббота  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
Разделы

Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
Перейти в раздел…

Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
Перейти в раздел…

ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
Перейти в раздел…

Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
Перейти в раздел…

КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

Перейти в раздел…

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...

Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма
    Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения Северная Македония передала Украине танки и самолеты Американские СМИ: Троянский конь Путина сбил с толку лидеров ЕС В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР
    Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана Трамп назвал Пелоси сумасшедшей Маск выдвинул условие покупки Twitter В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию
    Минобороны России уничтожило более 400 националистов в Херсонской области В Германии придумали, как обойтись зимой без российского газа Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт Сахалина Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира

    «когда я была маленькой»


    В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая

    «больше нет смысла»


    Американский разведчик предрек Зеленскому трагический конец

    «Отличная сделка»


    Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу

    Видео

    «Северный поток – 1»


    Газовая ловушка для Европы захлопнулась

    диалог с Москвой


    Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

    спецоперация на украине


    Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

    санкционные лазейки


    Российская нефтянка удивила не только Запад

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    в плену Запада


    Андрей Полонский: Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

    элитный магазин


    Игорь Мальцев: Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

    эффективное медиасознание


    Дмитрий Винник: Почему укропропаганда бессмысленна, но эффективна

    на ваш взгляд


    Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?

    Китай выбрал Россию для совместного противостояния Западу

    С каждым новым кризисом, который провоцируют США, Россия и Китай становятся ближе
    		   6 августа 2022, 22:20
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Россия и Китай должны не только укреплять свое сотрудничество, но и вместе противостоять гегемонии западного мира. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран. По мнению экспертов, тон этой встречи был иным, чем обычно: отношения Москвы и Пекина действительно перешли на новый уровень.

    Россия и Китай должны сообща противодействовать лживым порядкам, которые устанавливают гегемоны. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи главы китайского внешнеполитического ведомства Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в столице Камбоджи Пномпене.

    Там же подчеркивается, что в «сложившейся ситуации Китай и Россия должны сообща содействовать региональному развитию». «Нам нужно создавать стабильные и надежные отраслевые цепочки поставок в регионе», – уверен Ван И.

    Кроме того, Китаю и России следует «руководить региональным процессом по обеспечению подлинной безопасности». «Нужно совместно содействовать усилению сплоченности и процветанию в Евразии, целенаправленно защищать принципы формирования международных отношений, усиливать взаимовыгодное сотрудничество, направлять глобальное развитие в правильном направлении», – считает министр.

    По итогам переговоров было объявлено о планах Пекина наращивать масштабы взаимодействия с Москвой в сферах здравоохранения, коммуникаций и цифровой экономики, а также «содействовать сопряжению проектов инициативы «Один пояс – один путь» и ЕАЭС, укрепляя отношения в соответствии с задачами Большого евразийского партнерства».

    Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин указывает, что тон встречи Лаврова и Ван И был «совершенно новый», более эмоциональным и откровенным. «После поездки Нэнси Пелоси на Тайвань Китай старается интенсифицировать отношения с теми странами, которые решительно осудили этот визит. И Россия самая крупная страна из всех, кто поддержал Пекин», – отметил он. 

     По прогнозу эксперта, российско-китайские отношения продолжат улучшаться. В Пенкине все отчетливее понимают, что договариваться с Америкой будет сложно по любым вопросам. Поэтому более тесные контакты развиваются с теми партнерами, которые занимают антиамериканскую позицию.

    «Двусторонние отношения уже и так на достаточно высоком уровне, Китай поддерживает Россию по всем вопросам, в частности, по украинскому. Но из-за опасений вторичных санкций США китайцы довольно сдержанно относились к развитию экономических отношений в некоторых областях, например, в банковской, а также в экспорте электронных чипов. Но сейчас Китай будет проявлять больше энтузиазма – американцы сильно разочаровали Пекин», – добавил Лукин.

    Член Российской ассоциации китаеведов РАН Андрей Островский согласен, что тон встречи Лаврова и Ван И был иным, чем обычно. Он напомнил, что аналогичные события происходили в конце девяностых, когда Тайвань посетил спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, находившийся тогда в оппозиции. «Визит Пелоси был направлен на раскол, на отрыв Тайваня от Китая любыми способами», – указал Островский. 

    Тем не менее товарооборот между Китаем и США составил в прошлом году 775 млрд долларов. Объем торговли Китая с Россией меньше в несколько раз – 147 млрд долларов. «По итогам переговоров Ван И с Лавровым поставлена задача до конца года достичь объема внешней торговли в 200 млрд долларов», – указал Островский, напомнив, что ранее ставилась задача достигнуть такого показателя к 2020 году. Для развития экономических связей с Китаем Москва «должна максимально принять участие в инициативе «Один пояс – один путь», которая позволяет развернуть инфраструктуру на российской территории.

    «Сейчас доля приграничной торговли невелика и составляет 15% от общего товарооборота. Чтобы ситуация менялась, нужно строить новые мосты через Амур. Не менее важным будет переход во взаиморасчетах на рубли и юани, потому что сейчас бизнес в обеих странах ориентирован на получение долларов. Как показали итоги первого полугодия, Россия вообще никак не приняла участие в инициативе «Один пояс – один путь», а без этого трудно развивать торгово-экономические связи с Китаем. На сегодняшний день развитие таких связей в основном заключается в поставке энергоресурсов», – поясняет эксперт. 

    В столице Камбоджи проходила встреча министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Она состоялась на фоне углубляющегося раскола между Россией и Западом и другими странами, включая Японию, которые ввели жесткие экономические санкции против Москвы в связи с проведением спецоперации на Украине.

    На заседании министров также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Примечательно, что Ван И и Сергей Лавров покинули свои места во время выступления главы японского МИД Ёсимасы Хаяси. По мнению Лукина, японский министр выступил с необоснованной критикой в адрес Китая - и именно поэтому получил такую реакцию.

    «Американцы нарушили все возможные соглашения с Китаем. В официальных заявлениях американцы и японцы говорят, что не надо ограничивать отношения Тайваня с другими странами, хотя обе страны еще в 70-е годы, когда устанавливали дипломатические отношения с КНР, обещали не налаживать с Тайванем официальных отношений. Поэтому естественно, что китайцы не стерпели и вышли, а Лавров решил поддержать Китай, что вполне соответствует российской позиции. С момента образования КНР в 1949 году Советский Союз, а затем и Россия всегда придерживалась позиции, что Тайвань – это часть Китая и отношения между материком и Тайванем – это внутренний китайский вопрос, и никто не может вмешиваться в него», – пояснил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН. 

    Добавим, что с резкой антиамериканской риторикой также выступил посол Китая во Франции Лу Шае, заявивший, что за украинским и тайваньским кризисом стоит «черная рука» США

    которые «хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского».

    По его словам, в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире - все больше развивающихся стран «не согласны» с Западом в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.

    В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что визит Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, поэтому Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий.

    По мнению китайской стороны, «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны». В посольстве напомнили, что свыше 160 стран и международных организаций раскритиковали Пелоси и подтвердили приверженность принципу «одного Китая», а также, что «именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •