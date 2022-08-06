Китай выбрал Россию для совместного противостояния Западу

Россия и Китай должны не только укреплять свое сотрудничество, но и вместе противостоять гегемонии западного мира. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран. По мнению экспертов, тон этой встречи был иным, чем обычно: отношения Москвы и Пекина действительно перешли на новый уровень.

Россия и Китай должны сообща противодействовать лживым порядкам, которые устанавливают гегемоны. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи главы китайского внешнеполитического ведомства Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в столице Камбоджи Пномпене.

Там же подчеркивается, что в «сложившейся ситуации Китай и Россия должны сообща содействовать региональному развитию». «Нам нужно создавать стабильные и надежные отраслевые цепочки поставок в регионе», – уверен Ван И.

Кроме того, Китаю и России следует «руководить региональным процессом по обеспечению подлинной безопасности». «Нужно совместно содействовать усилению сплоченности и процветанию в Евразии, целенаправленно защищать принципы формирования международных отношений, усиливать взаимовыгодное сотрудничество, направлять глобальное развитие в правильном направлении», – считает министр.

По итогам переговоров было объявлено о планах Пекина наращивать масштабы взаимодействия с Москвой в сферах здравоохранения, коммуникаций и цифровой экономики, а также «содействовать сопряжению проектов инициативы «Один пояс – один путь» и ЕАЭС, укрепляя отношения в соответствии с задачами Большого евразийского партнерства».

Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин указывает, что тон встречи Лаврова и Ван И был «совершенно новый», более эмоциональным и откровенным. «После поездки Нэнси Пелоси на Тайвань Китай старается интенсифицировать отношения с теми странами, которые решительно осудили этот визит. И Россия самая крупная страна из всех, кто поддержал Пекин», – отметил он.

По прогнозу эксперта, российско-китайские отношения продолжат улучшаться. В Пенкине все отчетливее понимают, что договариваться с Америкой будет сложно по любым вопросам. Поэтому более тесные контакты развиваются с теми партнерами, которые занимают антиамериканскую позицию.

«Двусторонние отношения уже и так на достаточно высоком уровне, Китай поддерживает Россию по всем вопросам, в частности, по украинскому. Но из-за опасений вторичных санкций США китайцы довольно сдержанно относились к развитию экономических отношений в некоторых областях, например, в банковской, а также в экспорте электронных чипов. Но сейчас Китай будет проявлять больше энтузиазма – американцы сильно разочаровали Пекин», – добавил Лукин.

Член Российской ассоциации китаеведов РАН Андрей Островский согласен, что тон встречи Лаврова и Ван И был иным, чем обычно. Он напомнил, что аналогичные события происходили в конце девяностых, когда Тайвань посетил спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, находившийся тогда в оппозиции. «Визит Пелоси был направлен на раскол, на отрыв Тайваня от Китая любыми способами», – указал Островский.

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Тем не менее товарооборот между Китаем и США составил в прошлом году 775 млрд долларов. Объем торговли Китая с Россией меньше в несколько раз – 147 млрд долларов. «По итогам переговоров Ван И с Лавровым поставлена задача до конца года достичь объема внешней торговли в 200 млрд долларов», – указал Островский, напомнив, что ранее ставилась задача достигнуть такого показателя к 2020 году. Для развития экономических связей с Китаем Москва «должна максимально принять участие в инициативе «Один пояс – один путь», которая позволяет развернуть инфраструктуру на российской территории.

«Сейчас доля приграничной торговли невелика и составляет 15% от общего товарооборота. Чтобы ситуация менялась, нужно строить новые мосты через Амур. Не менее важным будет переход во взаиморасчетах на рубли и юани, потому что сейчас бизнес в обеих странах ориентирован на получение долларов. Как показали итоги первого полугодия, Россия вообще никак не приняла участие в инициативе «Один пояс – один путь», а без этого трудно развивать торгово-экономические связи с Китаем. На сегодняшний день развитие таких связей в основном заключается в поставке энергоресурсов», – поясняет эксперт.

В столице Камбоджи проходила встреча министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Она состоялась на фоне углубляющегося раскола между Россией и Западом и другими странами, включая Японию, которые ввели жесткие экономические санкции против Москвы в связи с проведением спецоперации на Украине.

На заседании министров также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Примечательно, что Ван И и Сергей Лавров покинули свои места во время выступления главы японского МИД Ёсимасы Хаяси. По мнению Лукина, японский министр выступил с необоснованной критикой в адрес Китая - и именно поэтому получил такую реакцию.

«Американцы нарушили все возможные соглашения с Китаем. В официальных заявлениях американцы и японцы говорят, что не надо ограничивать отношения Тайваня с другими странами, хотя обе страны еще в 70-е годы, когда устанавливали дипломатические отношения с КНР, обещали не налаживать с Тайванем официальных отношений. Поэтому естественно, что китайцы не стерпели и вышли, а Лавров решил поддержать Китай, что вполне соответствует российской позиции. С момента образования КНР в 1949 году Советский Союз, а затем и Россия всегда придерживалась позиции, что Тайвань – это часть Китая и отношения между материком и Тайванем – это внутренний китайский вопрос, и никто не может вмешиваться в него», – пояснил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН.

Добавим, что с резкой антиамериканской риторикой также выступил посол Китая во Франции Лу Шае, заявивший, что за украинским и тайваньским кризисом стоит «черная рука» США

которые «хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского».

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире - все больше развивающихся стран «не согласны» с Западом в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.

В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что визит Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, поэтому Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий.

По мнению китайской стороны, «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны». В посольстве напомнили, что свыше 160 стран и международных организаций раскритиковали Пелоси и подтвердили приверженность принципу «одного Китая», а также, что «именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе».

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