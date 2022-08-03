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3 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Когда юань займет место доллара и евро в России

Юань завоевывает российский финансовый рынок Zuma/ТАСС
После введения санкций Запада против России доллар и евро стали, по сути, токсичными валютами. Однако вскоре на рынке стали появляться новые финансовые продукты с другой дружественной валютой – китайской. Станет ли юань альтернативой традиционным западным валютам для хранения сбережений, путешествий и спекулятивных инвестиций? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Мировые СМИ: Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США

Китайские СМИ назвали Пелоси «божком чумы» RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС
«США используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России». Так мировые СМИ оценивают нарастающий кризис в отношениях между США и Китаем из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Некоторые аналитики на Западе полагают, что действия Пелоси ставят под сомнение авторитет Джо Байдена. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?

    Мировые СМИ: Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США

    Китайские СМИ назвали Пелоси «божком чумы»
    		   3 августа 2022, 12:38
    Фото: RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «США используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России». Так мировые СМИ оценивают нарастающий кризис в отношениях между США и Китаем из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Некоторые аналитики на Западе полагают, что действия Пелоси ставят под сомнение авторитет Джо Байдена.

    «Администрация Байдена потратила месяцы на выработку экономической и дипломатической стратегии в Азии для противодействия Китаю, укрепляя свои союзы и заверяя дружественные страны в том, что США находятся в регионе надолго. Однако визит на Тайвань Нэнси Пелоси угрожает подорвать натиск Белого дома, заставив союзников задуматься о том, какой ущерб был нанесен единому фронту президента Байдена в Азии», – пишет The New York Times.

    «Опасения союзников заключаются в том, что поездка является ненужной провокацией, которая отвлекает силы союзников от противодействия военной мощи и экономическому влиянию Китая. Несмотря на свои краткосрочные экономические проблемы, Пекин вложил большие финансовые и дипломатические средства в долгосрочные планы по доминированию в регионе», – добавляет СМИ.

    «Китай продолжает говорить своим азиатским соседям, что он является их естественным партнером по географическому положению и культурной общности. Он пытается убедить их в том, что США – это отдаленная и слабеющая держава со сломанной политической системой, которая обречена на утрату своего влияния в Азии», – полагают американские журналисты.

    «Сам факт того, что возможный ответ Китая на визит Пелоси становится предметом жарких дебатов в Вашингтоне, свидетельствует о повышении статуса Китая. Это очень плохой дипломатический сигнал Вашингтона своим союзникам и партнерам в регионе», – цитирует NYT одного из южнокорейских аналитиков. Кроме того,

    «усиление напряженности между двумя державами поставило под сомнение авторитет американского президента».

    «Байден не может одержать верх над спикером от своей партии», – сказал Алан Дюпон, бывший аналитик военной разведки австралийского правительства, отметив, что президент США и американские военные не поддерживали идею Пелоси. По словам Дюпона, для австралийцев было непостижимо, что Байден не смог уговорить Пелоси отменить визит. «Ненужный кризис, – сказал он. – Это автогол, и США сами поставили себя в такое положение».

    При этом в другом материале издания утверждается, что «посетив Тайвань, Пелоси завершила три десятилетия своего противостояния Китаю», самым ярким примером которого была поездка на площадь Тяньаньмэнь 30 лет назад. «Еще со времен администрации президентов Джорджа Буша–старшего и Билла Клинтона Пелоси настаивала на том, что экономические выгоды от отношений США с Китаем не должны затмевать его репутацию в области прав человека или сдерживать резкую критику в адрес Пекина по проблемам Тибета, Гонконга, уйгуров и Тайваня. Теперь же работа Пелоси ставит ее на второе место в очереди на пост президента США», – говорится в материале.

    The Washington Post также выступает с критикой визита Пелоси. По мнению авторов издания, «успешная внешняя политика сочетает в себе высокие идеалы с умным, своевременным их претворением в жизнь». «Визит Пелоси в знак солидарности с Тайванем продемонстрировал первое, но не второе. Теперь Байден должен ограничить ущерб от этого визита и противостоять вероятному усилению давления Китая на Тайвань», – говорится в материале издания. По мнению WP,

    «главным глобальным приоритетом США сейчас является война России на Украине и сопутствующие ей последствия на мировых рынках продовольствия и энергоресурсов». При этом «администрация Байдена не может позволить себе никаких отвлекающих факторов, не говоря уже о повторении кризиса в Тайваньском проливе 1995-1996 годов, о котором многие американцы забыли».

    «Но теперь Китай намного сильнее, чем он был четверть века назад и возглавляется не осторожным Цзян Цзэминем, а агрессивным Си. США никогда не должны жертвовать своими принципами или уступать китайским угрозам. Также США должны были тщательно готовиться к противостоянию с Китаем, однако из-за Пелоси администрации Байдена придется реагировать на действия Пекина и импровизировать», – пишет WP.

    В то же время CNN задается вопросом: стоит ли визит Пелоси на Тайвань тех последствий, с которыми США могут столкнуться в будущем? «Геополитические отношения между Вашингтоном и Пекином являются важнейшими на земном шаре. Мы видим борьбу между двумя цивилизациями, стремящимися запечатлеть свои ценности, экономические системы и стратегическую гегемонию в остальном мире», – полагает американская телекомпания.

    И хотя администрация Байдена вслед за администрацией Трампа относится к Китаю скорее как к противнику, чем как к конкуренту, главная цель политики США состоит в том, чтобы избежать катастрофической войны между странами в будущем», – говорится в материале CNN.

    В свою очередь китайская газета Global Times пишет, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок». Своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе, а прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.

    В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН. Также авторы обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.

    Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.

    Между тем гонконгская South China Morning Post полагает, что Китай будет все чаще игнорировать так называемую срединную линию в Тайваньском проливе – это условная «пограничная» зона работы местных систем ПВО, в которую авиация и корабли обеих сторон старались не заходить.

    «В начале прошлого месяца несколько истребителей НОАК пересекли «срединную линию» на тайваньской стороне. На прошлой неделе, возможно, в отместку, большое количество американских истребителей нарушило «срединную линию» между Японией и Китаем, которую предложил Токио. Нетрудно заметить, как очаг напряженности, распложенный к югу от Восточно-Китайского моря, может легко распространиться на его север, перерастая в региональный конфликт», – пишет SCMP.

    «Китай будет постепенно все больше игнорировать опознавательную зону противовоздушной обороны (ОЗПВО) Тайваня и даже «срединную линию», фактически превращая их в несуществующие. Точно так же он поступит с морской исключительной экономической зоной острова и может даже оспорить его фактические территориальные воды. Ну никак я не могу понять, каким образом игра на публику и пиар Пелоси помогают безопасности Тайваня или региона, кроме как еще больше обостряют и без того опасную ситуацию», – посетовал автор издания Алекс Ло.

    С некоторой критикой визита Пелоси выступили и японские СМИ. «Поскольку в США этой осенью проходят промежуточные выборы в Конгресс, и Демпартия находится в невыгодном положении, она хочет продемонстрировать внутри страны жесткую позицию по отношению к Китаю и показать, что США по-прежнему являются мировым лидером. Визит Пелоси на Тайвань имеет больше внутриполитическую подоплеку, чем внешнеполитический посыл. Но все равно для Пекина это большая проблема», – сказал профессор Университета Васэда Сатоси Амако в комментарии японской телекомпании NHK.  

    При этом сами японцы также не в восторге от визита. «США используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России. Это дерьмовая политика. Если начнется война, Япония будет сожжена во второй раз», – цитирует мнение одного из японских читателей издание «ИноСМИ».

    Примечательно, что на Украине также активно следят за визитом Пелоси и, что характерно, некоторые СМИ делают неутешительные выводы для Киева. «Ситуация вокруг Тайваня будет накаляться и далее, а отношения между Китаем и США ухудшатся радикально. И это может иметь прямые последствия для Украины», – отмечает украинское издание «Страна».

    «Хотя китайцы не присоединились к антироссийским санкциям, по некоторым направлениям китайские компании ограничивали сотрудничество с Россией, опасаясь санкций. Не было никаких признаков и того, что Китай поставляет России вооружения (например, беспилотники). То есть было видно, что Китай не настроен резко вписываться за Россию и рвать связи с США, с которыми Пекин по-прежнему связывают очень тесные торгово-экономические и финансовые отношения», – говорится в материале.

    «Однако теперь процесс может пойти в другую сторону. Усиление конфронтации с США (на что, с точки зрения Пекина, американцы пошли из каких-то малозначимых сумбурных соображений вроде намерений поднять рейтинг Демпартии накануне выборов в Конгресс) будет толкать китайцев на фронтальное противостояние американцам. И одним из направлений как раз и может стать ситуация вокруг Украины», – пишут аналитики.

    «Как минимум теперь точно не стоит ждать присоединения Китая к антироссийским санкциям или к американскому проекту введения предельной цены на российскую нефть. А как максимум Китай может начать масштабные поставки необходимых России вооружений для войны на Украине. В любом случае связи Пекина и Москвы на фоне наличия общего врага станут теснее. И пока это один из главных очевидных выводов полета Пелоси на Тайвань», – заключает украинское издание.

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