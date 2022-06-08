Новая военная база Китая несет риски для России

Взгляд
8 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
Разделы

Чем опасен нулевой рост цен в России

Нулевая инфляция – малознакомое явление для россиян Антон Новодережкин/ТАСС
России удалось взять инфляцию под контроль в то время, как США и ЕС хватаются за любую возможность остановить рост цен. В России со второй половины мая инфляция нулевая, констатировал президент Владимир Путин. Другой дело, что она несет не только плюсы, но и, как ни странно, минусы. Чем отсутствие роста цен может быть опасно для России? И что будет дальше с ценами этим летом и осенью?  Подробности...
Перейти в раздел…

Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
Перейти в раздел…

Защита православных святынь делает спецоперацию на Украине священной

Украинские военные уничтожают православные святыни t.me/pdmnews
Святыня русского православия – Святогорская лавра на севере Донбасса освобождена от неонацистов. Но при бегстве украинские военные уничтожили скит XV века. Храмы и священники УПЦ Московского патриархата были и остаются мишенями для атак неонацистов и единственным путем спасения для Украинской церкви оказывается воссоединение с Русской. Как в этой ситуации помогут новые решения Синода РПЦ? Подробности...
Перейти в раздел…

О чем Россия и Турция могут договориться по Украине и Сирии

Несмотря на противоречия, Россия и Турция научились договариваться между собой по ключевым вопросам МИД РФ/РИА Новости
В Турции проходит встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Ключевые темы переговоров – участие Турции в создании «зернового коридора» в Черном море, посредничество в урегулировании конфликта на Украине, а также планы Анкары провести военную операцию на севере Сирии. Смогут ли Россия и Турция найти компромисс по этим вопросам? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Африканцы ведут Европу к самоубийству

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Мы не играем в информационные войны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Будущее границы России с Украиной

Бои за Северодонецк: правда и ложь

Лаврову запретили посещать Сербию

Перейти в раздел…

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В акватории Байкала зарегистрировано сильное землетрясение
    В центре Донецка прогремел мощный взрыв В Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя Канада запретила консультировать российские нефтегазовые компании Банк России утроил сумму лимита на переводы денег за рубеж
    ВСУ выпустили 40 снарядов из «Града» по Кременной в ЛНР Мосгордума предложила назвать площадь у посольства ФРГ в честь ЛНР Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
    Эксперты: Запад вынуждает Россию отодвинуть линию фронта к Днепру США не увидели дипломатического решения конфликта на Украине СФ разрешил торговым сетям РФ покупать площади ушедших зарубежных компаний Эксперт рассказал о применении нового российского «космического» сплава

    «серьезное сопротивление»


    В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла

    отношение к России


    Посол Украины в ФРГ обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики

    «разрушение и удар»


    Захарова вспомнила строку из Градского, говоря об отказе в пролете самолета Лаврова

    Видео

    фокусы пропаганды


    Британия доказала лживость призывов к миру на Украине

    особый случай


    Чем опасен нулевой рост цен в России

    Защита православных святынь


    Террор ВСУ делает спецоперацию на Украине священной

    укрепление рубля


    США признали экономический талант России

    Конфликт Венгрии и Украины


    Венгры поставили Зеленскому диагноз

    громкое дело


    Игорь Мальцев: Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

    демографическая катастрофа


    Владимир Добрынин: Африканцы ведут Европу к самоубийству

    компромисс и переговоры


    Владимир Прохватилов: Американские ястребы разлюбили Украину

    на ваш взгляд


    После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?

    Новая военная база Китая несет риски для России

    Новая база названа «стратегически важной целью Китая»
    		   8 июня 2022, 17:10
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Западные СМИ бьют тревогу: Китай негласно приступил к строительству своей второй зарубежной военной базы, на сей раз – в Камбодже. Это справедливо трактуется в США как вызов, проблема в том, что это вызов не только для США. Новая база подразумевает новые риски и для самого Китая, и для российских интересов в регионе.

    Свою первую зарубежную военно-морскую базу Китай купил в супермаркете военно-морских баз – в Джибути. У французов в этом африканском государстве четыре базы, у американцев две, у японцев и итальянцев по одной. Также имеется ограниченное немецкое и испанское военное присутствие, а с прицелом на будущее ведутся переговоры с потенциальными клиентами: Саудовской Аравией, Турцией, Индией, даже Россией

    Крохотная, пустынная, отсталая, коррумпированная страна по полной использует свое единственное, но важное преимущество – географию. Севернее от ее побережья – Красное море, по которому из Средиземного попадают в Суэц, южнее – Аравийское, вход в Индийский океан. В плане передвижения торговых и прочих судов там всегда пробки 9 баллов. Это одна из важнейших артерий человечества, уязвимая благодаря близости Сомали с ее пиратами.

    Поэтому французы дали Джибути независимость позднее, чем прочим своим колониям, – во второй половине 1970-х. Теперь им приходится тесниться там все больше, и с учетом того, что называют «обострением геополитической обстановки в мире», когда-нибудь все это изобилие сдетонирует. Но пока что эксперимент работает: Джибути – единственное место в мире, где относительно спокойно сосуществуют американские и китайские военные.

    Теперь, если верить газете The Washington Post, начато строительство второй китайской военной базы за границами КНР – в Камбодже. Указано, что она является «стратегически важной целью Китая», который рассматривает этот регион «как законную и историческую сферу влияния», во что верится уже просто по определению.

    Историческое влияние китайцев конкретно на Камбоджу можно считать определяющим. Так было в седой древности, так было в XX веке. Причем если коммунистический Китай патронировал красных кхмеров и Пол Пота, то «Гоминдан» Чан Кайши на Тайване – их противника Лон Нола (человека тоже жестокого и неприятного, но, конечно, и не настолько кровожадного, как Пол Пот).

    Даже когда режим кхмеров пал, Камбоджу лихорадило еще десять лет. Она стала первой в числе покупок возрождающейся Поднебесной – ее взяли по дешевке, когда на страну было страшно смотреть. Пекин использовал урегулирование камбоджийского кризиса для возвращения на большую политическую арену так же, как объединившаяся Германия – распад Югославии. А после, инвестициями как в Камбоджу в целом, так в и ее политиков, «закрыл сделку».

    Товарищ председатель Си Цзиньпин может делать в этой стране что хочет, а не только военно-морскую базу. Что, впрочем, не отменяет рисков того, что сдетонирует в этом регионе гораздо раньше, чем в Джибути.

    Экспансия Китая в Южно-Китайском море, противостояние Пекина и Вашингтона, фактор Японии, Южной Кореи, Австралии – все это было, есть и будет. Но в данном случае нужно учитывать два дополнительных обстоятельства, одно из которых косвенно затрагивает Россию.

    Первое – не нужно считать, что отношение камбоджийских элит к Китаю и отношение камбоджийцев к Китаю – это одно и то же. У многих как простых, так и не очень простых (в смысле – у интеллигентского сословия) кхмеров отношение сложное, и в этой сложности многое сплелось.

    Например, восприятие китайцев как народа-колониалиста, помноженное на кхмерскую ксенофобию. Но главное – это поддержка КПК режима Пол Пота, по самым смелым оценкам отправившего на тот свет треть своих граждан всего за четыре года. 

    Американцы красных кхмеров тоже, кстати, поддерживали, в том числе и поставками оружия в 1980-х – в период гражданской войны. Разумеется, негласно и даже небесплатно (за алмазы), но для камбоджийцев это секретом не является. А с учетом того, что оппозиция ассоциирует Китай с местными и обрыдшими властями, нельзя сказать, что закрепление Китая в Камбодже – это, как говорится, «конец истории». Возможно, только ее начало.

    По крайней мере, было бы странно, если бы американцы не воспользовались этим обстоятельством и не начали «раскачивать камбоджийскую лодку» ради «победы демократии над коррумпированным режимом». Всё это мы видели на Украине.

    Второй фактор – Вьетнам. Союзник России, но враг как Китая, так и Камбоджи, чьи судьбы наиболее ярко переплелись как раз при Пол Поте.

    Отношение красных кхмеров к вьетнамцам, если перевести их «на европейские деньги», это отношение немцев к евреям в первой половине XX века. Почитая себя предками всех народов Индокитая, коренное население Камбоджи видело во вьетнамцах «паразитов». Присущий коммунистам интернационализм на Пол Поте в этом смысле никак не сказался, а у его супруги и боевого товарища Кхиеу Поннари на почве ненависти к соседям даже развилась шизофрения (именно в медицинском смысле).

    В качестве цели на скорое будущее руководство «Ангка» – партии красных кхмеров ставило захват Вьетнама по формуле «один к тридцати», где «один» – это погибший в бою кхмер-солдат, а «тридцать» – количество убитых им вьетнамцев. А шли к этой цели тем образом, что совершали набеги на территорию соседей, вырезая под корень местное население (так, в деревне Батюк были убиты более трех тысяч человек, спаслись двое).

    Поэтому именно вьетнамские войска свергли Пол Пота. Лидеру коммунистов Севера, товарищу Хо Ши Мину тогда удалось то, на что немногие решаются, – война на два фронта: южновьетнамский Сайгон пал всего через две недели после кампучийского Пномпеня.

    Такое усиление традиционного соперника (пусть даже в статусе «коммунистического товарища, попавшего под зловредное влияние СССР») сильно не понравилось китайцам – и они напали на Вьетнам. Война продолжалась месяц, после чего Пекин заявил о своей победе и вывел войска, но в реальности своих целей не добился – при приблизительно равном счете по потерям не смог ослабить вьетнамскую армию из-за ставки правительства на ополчение.

    Как и гражданская война в Камбодже, китайско-вьетнамские приграничные столкновения возобновлялись на протяжении еще десяти лет. У стран до сих пор есть территориальные претензии друг к другу на суше и на море.

    В случае Камбоджи формально все претензии урегулированы – но только формально. Когда слово берет камбоджийская улица, это легко перетекает в антивьетнамские погромы.   

    Другими словами, предоставление кхмерами территории под военную базу КНР воспринимается в Ханое примерно так же, как в Москве воспринимают расширение НАТО и строительство антлантистами военной инфраструктуры вблизи своих границ. Во вьетнамском случае это может ускорить процесс, который идет уже несколько лет, – процесс политического сближения с США.

    Конечно, руководству Вьетнама было бы психологически комфортнее опереться на Россию, но в сложившихся условиях оно может рассчитывать только на нейтралитет. Российские дипломаты и без того делают невозможное, чтобы многовековая китайско-вьетнамская вражда не сказывалась на отношениях Москвы с обеими странами, воспринимаемыми ею как союзные.

    Но перед клубком азиатских противоречий российские дипломаты не всесильны.

    Тревожный звоночек: согласно исследованию фонда Alliance of Democracies, к России благожелательно настроены 46% вьетнамцев. Это много – но это слишком мало, когда речь идет о традиционно дружественном Вьетнаме. Даже в Пакистане, с которым мы традиционно враждовали, теперь относятся к РФ чуть лучше.

    Растущий страх Вьетнама перед Китаем и хроническое недоверие к Камбодже – это «окно возможностей» для американской внешней политики, которое теперь приоткрылось еще сильнее. Чтобы американцы в это «окно» не попытались влезть, должно случиться нечто экстраординарное. А та самая «новая геополитическая реальность» такова, что экстраординарное в ней тоже случается, будь то военный конфликт России и Украины или историческое примирение Вьетнама и США. 
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •