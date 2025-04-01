Закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу

Tекст: Антон Антонов

С 1 апреля в России начнет действовать закон, который требует от детей мигрантов прохождения тестирования на знание русского языка перед поступлением в школы. Это тестирование подтвердит необходимый для освоения образовательных программ уровень владения языком. Закон запрещает зачислять в школы тех, кто не владеет русским языком на требуемом уровне, передает ТАСС.

Тестирование будет проводиться в устной и письменной формах для всех классов, за исключением первых, где будет проводиться только устное тестирование. Процедура пройдет в общеобразовательных организациях, где создадут специальные пункты тестирования. Вся сессия будет записана на видео, а устные ответы должны быть зафиксированы с помощью средств аудиозаписи. Запрещено повторное использование тех же диагностических материалов для детей, которые не прошли тестирование.

В случае успешного прохождения теста ребенок будет допущен к учебе. Если тест провален, ребенку предложат пройти дополнительные курсы по изучению русского языка. Повторная попытка тестирования возможна лишь через три месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без теста на знание русского. Детям мигрантов для поступления в российские школы потребуется набрать минимум три балла на тестировании по русскому языку. В марте Федеральный институт педагогических измерений выпустил демонстрационные материалы для тестирования.