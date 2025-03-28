Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Опубликованы примеры тестов для детей мигрантов по русскому языку
ФИПИ представил тесты для детей мигрантов на знание русского языка
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) выпустил демонстрационные материалы для тестирования детей-мигрантов на знание русского языка.
Эти тесты предназначены для использования при приеме учащихся в российские школы и разработаны для всех ступеней обучения с первого по 11-й класс, передает РИА «Новости».
Диагностические материалы охватывают основные аспекты владения языком. Задания включают проверку навыков говорения, аудирования и понимания устной речи, а также лексико-грамматических знаний. Начиная со второго класса в тесты добавляются задания на проверку навыков чтения и письма.
Ранее сообщалось, что детям мигрантов для поступления в российские школы потребуется набрать минимум 3 балла на тестировании по русскому языку, что закреплено в приказе Рособрнадзора.
В феврале Рособрнадзор разработал новый проект приказа, в котором установлено, что дети мигрантов для успешного прохождения тестирования по русскому языку при приеме в школы должны набрать минимум три балла, что соответствует оценке «удовлетворительно».
В Госдуме заявили, что замечания к приказу о языке для мигрантов будут учтены Рособрнадзором.