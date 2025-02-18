Проект о минимуме баллов по русскому языку для детей мигрантов скорректировали

Рособрнадзор скорректировал проект о минимуме баллов по русскому языку для детей мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Рособрнадзор подготовил проект приказа, определяющего минимальное количество баллов, которые должны набрать дети мигрантов на тестировании по русскому языку перед поступлением в российские школы, сообщает ТАСС. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов, минимальным будет считаться результат в три балла, что соответствует оценке «удовлетворительно».

Как говорится в пояснительной записке, установленный балл подтверждает соответствие уровня владения русским языком необходимым требованиям для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Данное требование будет применяться при приеме в школы с первого по одиннадцатый классы.

Проект направлен на то, чтобы обеспечить единые стандарты оценки знаний русского языка у иностранных граждан, поступающих в российские образовательные учреждения. Введение минимального порога связано с необходимостью адаптации учащихся к образовательной среде и повышению их успеваемости.

Напомним, 12 февраля был опубликован проект приказа Рособрнадзора, который предполагал считать тестирование пройденным при 30% от максимального количества баллов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «девальвацией норм закона» такой проект приказа. В пресс-службе ведомства сообщили, что документ был недоработан, его публикация произошла по техническим причинам.

Закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, в конце декабря 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Ранее в Госдуме заявили, что замечания к приказу о языке для мигрантов будут учтены Рособрнадзором.