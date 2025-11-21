Полиция Петербурга задержала подозреваемых в легализации трех тысяч мигрантов

В Петербурге задержали организаторов незаконной легализации трех тысяч мигрантов

Tекст: Мария Иванова

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух человек по подозрению в незаконной легализации порядка трех тысяч мигрантов, сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк. По ее словам, задержаны генеральный директор нескольких коммерческих фирм и гражданин одного из среднеазиатских государств.

Следствие считает, что иностранный гражданин предлагал соотечественникам оформить фиктивную регистрацию в хостелах Невского района за 5–7 тыс. рублей, а также трудовые патенты стоимостью 28–34 тыс. рублей. Принимающей стороной выступали коммерческие предприятия его питерского сообщника, однако на деле мигранты в этих хостелах не жили, а работали, по информации полиции, на стройках, в ресторанах, службах доставки или такси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация нелегальной миграции. В ходе обысков изъяли доказательства: телефоны, печати, бланки и различные документы. Один из подозреваемых помещен под стражу, второй – под домашний арест.

Сейчас материалы дела переданы в миграционное управление для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности иностранных граждан, воспользовавшихся услугами подозреваемых. Предварительное следствие продолжается.

Напомним, накануне в Иркутске были задержаны шесть человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тыс. мигрантов.

В Калининграде под суд отдали местных жителей, которым вменяется легализация 1499 мигрантов.

В Казани шесть человек поставили на учет 2,1 тыс. мигрантов незаконным способом.