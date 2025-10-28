В Казани шесть жителей незаконно поставили на учет 2,1 тыс. мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Татарстану, шестерых жителей Казани обвинили в оформлении фиктивной регистрации для более чем 2,1 тыс. иностранных граждан, передает ТАСС.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые создали схему, в рамках которой заключались фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности и аренду жилья с иностранцами.

Отмечается, что фактически зарегистрированные не работали по заключенным договорам и не проживали по адресам регистрации. За эти услуги обвиняемые получили от иностранцев сумму, превышающую 10 млн рублей. Следствие квалифицирует действия по созданию схемы как организацию незаконной миграции.

Максимальное наказание за подобное преступление может составить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане задержали супругов за незаконную легализацию 1,5 тыс. мигрантов.

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему массовой фиктивной регистрации приезжих из Средней Азии и задержали троих подозреваемых.

В Екатеринбурге полицейского, бизнесмена и его сыновей обвинили в организации схемы легализации порядка 2 тыс. иностранных граждан.