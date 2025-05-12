В Татарстане задержали супругов за назаконную легализацию 1,5 тыс. мигрантов

Полиция задержала пару из Татарстана за незаконную легализацию 1,5 тыс. мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Волк сообщила в своем Telegram-канале , что супруги из Зеленодольска легализовали в России более 1,5 тыс. иностранцев.

По словам представителя МВД, задержанные создали юридическую фирму, которую зарегистрировали на подставное лицо. Затем они привлекли посредников, которые за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают причастность других лиц к этому преступлению.

Ранее в Краснодарском крае выявили преступную группу, организованную уроженцем Центральной Азии, которая помогла сотням мигрантов получить незаконные документы.

В апреле в Петербурге нескольких сотрудников полиции метрополитена задержали за покровительство нелегальным мигрантам.

В Госдуме обратились к генеральному прокурору с просьбой проверить законность предоставления мигрантам государственных жилищных субсидий и сертификатов.