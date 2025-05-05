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Миронов потребовал проверки выдачи жилья мигрантам за государственный счет
Миронов направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить субсидии мигрантам
Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить законность предоставления мигрантам государственных жилищных субсидий и сертификатов.
Как передает ТАСС, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В документе депутат просит поручить региональным прокуратурам проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц, обеспечивающих права граждан России.
В письме Миронов отмечает, что за последнее время участились случаи незаконного получения субсидий на жилье и жилищных сертификатов новыми гражданами России. Политик подчеркивает, что подобная практика распространилась по всей стране и вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку жилье выделяется бывшим мигрантам за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей, которые годами не могут улучшить жилищные условия.
По словам Миронова, механизм предоставления жилищных сертификатов остается непрозрачным – списки получателей скрываются от общественности. Депутат указал, что эта сфера становится все более криминализированной, а коррупционные риски возрастают.
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