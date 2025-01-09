  • Новость часаМоскалькова опубликовала список пропавших жителей Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    9 января 2025, 20:55 Мнение

    Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    Илья Ухов Илья Ухов

    политолог

    Армения пошла против правил Кавказа
    Захарова предложила Зеленскому тушить пожары в Калифорнии
    В лицо экс-министру финансов ФРГ Линднеру бросили торт
    Дом Хантера Байдена сгорел в Малибу

    Порой статистика дает неплохие прогностические результаты в оценке экономического воздействия миграции – в том числе и нелегальной – на разные аспекты рынка товаров и услуг. На примере ряда западных стран предлагаю посмотреть на мало проговариваемый у нас феномен, а именно то, как миграция влияет на рост цен на недвижимость.

    Быстрый спойлер: миграция его сильно разгоняет, повышает рентные платежи и в целом сильно ухудшает ситуацию с обеспеченностью жильем. Но обо всем по порядку.

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах. Вот, к примеру, ситуация в Австралии.

    За последний год в Австралию переехало 445 600 мигрантов, что стало значительным снижением по сравнению с рекордным показателем в 548 800 человек за год до сентября 2023 года. Падение или замедление роста цен на жилье в двух крупнейших городах Австралии произошло на фоне снижения уровня иммиграции по сравнению с рекордно высокими показателями. Медианная цена на жилье в Сиднее снижается уже три месяца подряд после пика, достигнутого в сентябре. В декабрьском квартале она упала на 1,6% – до 1,471 млн австралийских долларов. Аналогичные показатели и по другим городам страны, где наблюдается снижение притока мигрантов – цены на жилье устойчиво ползут вниз. Выводы понятны.

    В США на национальном уровне медианная цена на существующие дома растет уже 16 месяцев подряд – что прямо совпадает с резким притоком почти восьми миллионов новых мигрантов. В ноябре она составила 407 200 долларов. Арендная плата тоже растет – на 27% с 2019 года. Если сопоставить это с ростом заработной платы в США всего на 20% за тот же период времени, то становится понятно, почему жилищный вопрос так остро стоял в ходе президентской кампании 2024 года в Штатах.

    Новоприбывшие сильно перегружают муниципалитеты по всей стране. В Сан-Франциско в этом году каждый месяц в государственные школы поступало в среднем 150 новых учеников из числа мигрантов. Нью-Йорк потратил 4,3 млрд долларов за два года на выполнение требований штатов и местных властей о «праве на жилье», и эта ситуация, по словам мэра Эрика Адамса, «разрушит» крупнейший город США.

    И самые, пожалуй, показательные цифры по США содержатся в документах слушаний комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, в которых говорится, что, во-первых, увеличение на 5% доли недавних иммигрантов в населении того или иного района прямо ассоциируется с 12-процентным ростом арендной платы среднего домохозяйства в той же зоне.

    А во-вторых, у американцев есть очень интересные цифры по реальной стоимости для их бюджета «дешевых» мигрантов – итак (барабанная дробь), 59% домохозяйств нелегальных мигрантов пользуются одной или несколькими программами социального обеспечения, что приводит к расходам в размере около 42 млрд долларов, при этом дети нелегальных иммигрантов обходятся государственным школам в 68,1 млрд долларов.

    А что же Россия? А тут нам поможет исследование специалистов из Финансового университета при правительстве РФ. В работе «Оценка влияния миграционных процессов на ценообразование на рынке жилой недвижимости в Российской Федерации», пользуясь методами эконометрического анализа они пришли к выводам о том, что «Миграционный прирост населения в Российской Федерации оказывает влияние на динамику цен на жилую недвижимость с запаздыванием в 10 месяцев. При этом увеличение притока миграции на 1% приводит к росту цены на недвижимость на 0,2443%».

    Таким образом, миграция что в Австралии, что в США, что в России – разгоняет стоимость жилья, приводит к перенапряжению социальной инфраструктуры и вынуждает государство (то есть в конечном итоге нас с вами через налоги и отчисления) оплачивать весь этот многонациональный банкет. 

    Другие материалы автора

    Источник

    Главное
    Число отравившихся продукцией пекарни в Перми достигло 80 человек
    Фицо пригрозил жесткими мерами Украине из-за приостановки транзита газа
    Жителей Армении предупредили о росте цен после выхода страны из ЕАЭС
    Мораторий на банкротство Nord Stream 2 продлили до мая
    В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины
    Назван прирост турпотока в России в новогодние праздники
    В Facebook разрешили называть представителей сексменьшинств психически нездоровыми

    Россияне в 2024 году получили новый законный способ заработать

    В 2024 году произошло революционное изменение позиции российских финансовых властей в отношении использования криптовалют. Был принят пакет законов, касающихся цифровых валют и связанной с их оборотом и использованием деятельности. На фоне санкций биткоины, эфиры и т. п. оказались уникальным инструментом получения дохода и для граждан, и для всего государства. Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии

    Внезапно оказалось, что школы Литвы могут отстоять свои названия, связанные с важнейшими деятелями русской культуры. Более того, даже некоторые местные политики стали заявлять, что «следует быть внимательными к русской культуре» и что русских «нельзя наказывать» только за то, что они русские. Похоже, в одной из самых русофобских стран Прибалтики прошли пик русофобии. Как это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............