Мигранты разгоняют цены на недвижимость

Порой статистика дает неплохие прогностические результаты в оценке экономического воздействия миграции – в том числе и нелегальной – на разные аспекты рынка товаров и услуг. На примере ряда западных стран предлагаю посмотреть на мало проговариваемый у нас феномен, а именно то, как миграция влияет на рост цен на недвижимость.

Быстрый спойлер: миграция его сильно разгоняет, повышает рентные платежи и в целом сильно ухудшает ситуацию с обеспеченностью жильем. Но обо всем по порядку.

Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах. Вот, к примеру, ситуация в Австралии.

За последний год в Австралию переехало 445 600 мигрантов, что стало значительным снижением по сравнению с рекордным показателем в 548 800 человек за год до сентября 2023 года. Падение или замедление роста цен на жилье в двух крупнейших городах Австралии произошло на фоне снижения уровня иммиграции по сравнению с рекордно высокими показателями. Медианная цена на жилье в Сиднее снижается уже три месяца подряд после пика, достигнутого в сентябре. В декабрьском квартале она упала на 1,6% – до 1,471 млн австралийских долларов. Аналогичные показатели и по другим городам страны, где наблюдается снижение притока мигрантов – цены на жилье устойчиво ползут вниз. Выводы понятны.

В США на национальном уровне медианная цена на существующие дома растет уже 16 месяцев подряд – что прямо совпадает с резким притоком почти восьми миллионов новых мигрантов. В ноябре она составила 407 200 долларов. Арендная плата тоже растет – на 27% с 2019 года. Если сопоставить это с ростом заработной платы в США всего на 20% за тот же период времени, то становится понятно, почему жилищный вопрос так остро стоял в ходе президентской кампании 2024 года в Штатах.

Новоприбывшие сильно перегружают муниципалитеты по всей стране. В Сан-Франциско в этом году каждый месяц в государственные школы поступало в среднем 150 новых учеников из числа мигрантов. Нью-Йорк потратил 4,3 млрд долларов за два года на выполнение требований штатов и местных властей о «праве на жилье», и эта ситуация, по словам мэра Эрика Адамса, «разрушит» крупнейший город США.

И самые, пожалуй, показательные цифры по США содержатся в документах слушаний комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, в которых говорится, что, во-первых, увеличение на 5% доли недавних иммигрантов в населении того или иного района прямо ассоциируется с 12-процентным ростом арендной платы среднего домохозяйства в той же зоне.

А во-вторых, у американцев есть очень интересные цифры по реальной стоимости для их бюджета «дешевых» мигрантов – итак (барабанная дробь), 59% домохозяйств нелегальных мигрантов пользуются одной или несколькими программами социального обеспечения, что приводит к расходам в размере около 42 млрд долларов, при этом дети нелегальных иммигрантов обходятся государственным школам в 68,1 млрд долларов.

А что же Россия? А тут нам поможет исследование специалистов из Финансового университета при правительстве РФ. В работе «Оценка влияния миграционных процессов на ценообразование на рынке жилой недвижимости в Российской Федерации», пользуясь методами эконометрического анализа они пришли к выводам о том, что «Миграционный прирост населения в Российской Федерации оказывает влияние на динамику цен на жилую недвижимость с запаздыванием в 10 месяцев. При этом увеличение притока миграции на 1% приводит к росту цены на недвижимость на 0,2443%».

Таким образом, миграция что в Австралии, что в США, что в России – разгоняет стоимость жилья, приводит к перенапряжению социальной инфраструктуры и вынуждает государство (то есть в конечном итоге нас с вами через налоги и отчисления) оплачивать весь этот многонациональный банкет.

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