В ДТП в Оренбургской области погибли три человека

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Саракташском районе около села Черный Отрог, передает РИА «Новости».

«В результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четыре человека получили травмы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ДТП на трассе в Оренбургской области пострадали шесть человек.

В феврале двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области.