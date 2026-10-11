Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В ДТП в Оренбургской области погибли три человека
Жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Оренбургской области стали три человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Саракташском районе около села Черный Отрог, передает РИА «Новости».
«В результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четыре человека получили травмы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ДТП на трассе в Оренбургской области пострадали шесть человек.
В феврале двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области.