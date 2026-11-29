На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Уничтожены 65 беспилотников над Калужской областью
Силы ПВО за вечер и ночь сбили 65 беспилотников над Калужской областью
Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 65 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 65 БПЛА», – сообщил глава региона на своей странице в Max.
На местах происшествия работают оперативные группы. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские силы противовоздушной обороны уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией Калужской области.
В пятницу ночью средства ПВО сбили четыре украинских дрона в регионе.
Ранее за ночь над областью ликвидировали 60 аппаратов.