Силы ПВО за вечер и ночь сбили 65 беспилотников над Калужской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 65 БПЛА», – сообщил глава региона на своей странице в Max.

На местах происшествия работают оперативные группы. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские силы противовоздушной обороны уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией Калужской области.

В пятницу ночью средства ПВО сбили четыре украинских дрона в регионе.

Ранее за ночь над областью ликвидировали 60 аппаратов.