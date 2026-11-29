На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Женщина пострадала при падении беспилотника в Пензенской области
В Пензенской области женщина получила легкое ранение после того, как подавленный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник врезался в жилой дом, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Сегодня ночью на территории Пензенского района средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена работа вражеского БПЛА. При падении беспилотник врезался в жилой дом. Пострадала женщина», – написал Мельниченко в Max.
Губернатор уточнил, что ранение оказалось легким, госпитализация не потребовалась.
На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Энергетики и газовые службы уже восстановили подачу ресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее женщина пострадала при падении обломков беспилотника в Нижегородской области.
Также украинский беспилотник атаковал автомобиль в Брянской области, в результате чего пострадала женщина-водитель.
Кроме того, силы ПВО сбили беспилотник, обломки которого повредили ЛЭП в Пензенской области.