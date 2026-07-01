  • Новость часаВ результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
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    Психолог объяснила пользу «нытинга»
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    Германия и Нидерланды создали военный командный центр для «сдерживания России»
    Киев потребовал признать суда «теневого флота» России его законными военными целями
    Токаев объявил о капитальном ремонте государственности Казахстана
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    19 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    1 июля 2026, 06:34 • Новости дня

    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области

    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили беспилотник, обломки которого повредили ЛЭП, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    По словам губернатора утром силы ПВО Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат над территорией региона. Глава области сообщил в «Максе», что обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

    Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия падения беспилотника. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли двое мирных жителей, еще девять пострадали.

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

    30 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной ночной атаки украинских дронов на Московскую область загорелся жилой дом, погиб полугодовалый ребенок, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Дрон упал в Егорьевске, спровоцировав пожар в жилом здании, из-под завалов спасатели достали двоих взрослых и двоих детей, указал губернатор в Max.

    «К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», – заявил глава региона.

    Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Сейчас выжившие находятся под наблюдением врачей.

    Всего над Подмосковьем силы противовоздушной обороны перехватили 60 БПЛА. Атаки зафиксировали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Одинцово и других округах. В Дубне обломки повредили административное строение, а в деревне Фатеево беспилотник упал на частный участок.

    Фрагменты аппаратов также нашли в Раменском и Коломне. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия массированного удара.

    В середине июня в подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка.

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    30 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Мария Иванова

    В результате взрыва в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, который причастен к мошенническим кол-центрам; к попытке его устранения имеют отношение киевские власти, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

    Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

    Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести

    Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».

    В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»

    Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».

    Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.

    Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.

    Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».

    «Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.

    Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.

    Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».

    «Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.

    И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».

    Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.

    Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако

    Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе

    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. Произошедший инцидент – только начало противостояния украинского олигархата на территории Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Монако произошел первый в истории королевства теракт.

    «Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.

    Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.

    По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.

    Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».

    Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

    Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

    В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

    Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.

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    30 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Польша отказалась передавать Киеву истребители из-за спора о технологиях

    Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 украинской армии после того, как соседнее государство нарушило договоренности и отказалось делиться технологиями создания беспилотников.

    Варшава отменила передачу военных самолетов соседнему государству из-за нежелания украинской стороны делиться разработками, передает РИА «Новости».

    Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала TVN раскрыл подробности неудавшейся двусторонней сделки.

    Ранее польское военное ведомство планировало отдать Киеву оставшиеся истребители. «Я предложил очень партнерский подход: МиГи в обмен на дроны, и украинцы сначала приняли это», – рассказал глава министерства.

    Позднее украинское руководство решило выйти из соглашения и разорвало достигнутые договоренности. В результате Варшава оставила воздушные суда у себя, поскольку так и не получила обещанные технологии для развития собственной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29.

    Украинские власти отказались принимать эти самолеты без предварительной модернизации за счет польской стороны.

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    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

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    30 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    @ Agentur Matthias Wehnert/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Князь Альбер II осудил первый в истории страны теракт, следует из заявления княжеского дворца Монако.

    Князь Альбер II выступил с осуждением первого в истории страны террористического акта, передают «Ведомости».

    «Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», – говорится в официальном заявлении княжеского дворца.

    Инцидент случился вечером 29 июня на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла в центральной части города. В результате детонации тяжелые ранения получили три человека. По данным камер видеонаблюдения, неизвестный оставил рюкзак на месте происшествия и скрылся.

    Среди пострадавших, предположительно, находится украинский предприниматель с гражданством Кипра Вадим Ермолаев, против которого на Украине действуют санкции. При этом глава правительства Монако Кристоф Мирман отказался подтверждать информацию о гражданстве раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Монако назвало причиной теракта спрятанное в посылке взрывное устройство.

    Французский канал BFMTV выяснил личность пострадавшего при взрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева.

    Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил киевские власти в организации покушения на бизнесмена.

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    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

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    30 июня 2026, 08:28 • Новости дня
    Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
    Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
    @ Michal Gniadek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил идею Владимира Зеленского о создании пантеона так называемых героев Украины и спрогнозировал тяжелые последствия для самой страны.

    Бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Владимира Зеленского создать пантеон так называемых героев Украины, передают РИА «Новости».

    Политик выступил с заявлением в социальной сети Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

    «Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде», – написал он.

    По словам Моравецкого, такой шаг Киева мешает вступлению страны в Евросоюз, поскольку трудно представить полную европейскую интеграцию для государства, которое официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей. Он подчеркнул, что попытки украинских властей возвысить УПА (экстремистская организация, запрещенная в России) приводят к обратному эффекту, поскольку мир все чаще вспоминает о преступлениях этой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках Владимира Зеленского оправдаться перед Варшавой за позорное прославление УПА.

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» в знак протеста против награждения киевскими властями УПА.

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    30 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Минобороны: Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары беспилотниками по линии электропередачи в находящемся под контролем Киева Запорожье, сообщили в Минобороны.

    В результате атаки были полностью обесточены промышленные предприятия, работающие на нужды украинской армии, передает РИА «Новости».

    Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую момент поражения украинских энергетических объектов. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

    «В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в российском военном ведомстве.

    Несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили промышленные предприятия ВСУ в Конотопе. В тот же день дроны «Герань» поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье. Накануне этого аппараты «Герань-2 Сикер» уничтожили пять украинских локомотивов.

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    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    30 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Украина выставила на аукцион киевские квартиры блогера Артемия Лебедева

    Фонд госимущества Украины выставил на торги две квартиры блогера Артемия Лебедева

    Украина выставила на аукцион киевские квартиры блогера Артемия Лебедева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недвижимость известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в украинской столице пустят с молотка со стартовой ценой от 236 тыс. долларов.

    Фонд государственного имущества страны объявил о продаже двух киевских квартир блогера Артемия Лебедева. Старт аукциона назначен на 30 июня, пишет RT.

    Площадь выставленных на торги объектов недвижимости составляет 138,5 и 193,2 кв. метров. Стартовая стоимость первой квартиры оценивается в 236 тыс. долларов. Вторые апартаменты планируют продать минимум за 315 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отказали родственникам блогера в праве вывоза личных вещей из арестованного жилья.

    Ранее правительство Украины упростило правила реализации конфискованных у россиян активов через открытые аукционы.

    В свою очередь крымские власти реализовали на торгах изъятые апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии.

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    30 июня 2026, 08:21 • Новости дня
    Девушка ударила ножом сотрудника одесского ТЦК

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя жительница украинского города ударила ножом представителя призывного центра, пытаясь защитить своего молодого человека от принудительной отправки в армию.

    Инцидент произошел во время жесткого задержания призывника, передает РИА «Новости».

    «В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК во время конфликта при мобилизации ее парня», – отмечает первоисточник информации.

    Очевидцы рассказали, что горожанку вместе с собакой силой затащили в служебный микроавтобус. В ходе потасовки 37-летний работник центра комплектования получил резаную рану правого плеча, после чего пострадавшего экстренно госпитализировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сопротивляющаяся кричит и зовет на помощь.

    На Украине регулярно вспыхивают скандалы из-за агрессивных методов работы призывных комиссий. На фоне острой нехватки личного состава представители военкоматов применяют силу, избивают задерживаемых и увозят их в неизвестном направлении. Мужчины массово скрываются, пытаются нелегально покинуть страну или поджигают здания комиссариатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня жительница Киева распылила газ в полицейского при попытке помешать мобилизации своего парня.

    В апреле группа подростков в Одессе отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    В том же месяце мужчина в Виннице ранил ножом двух представителей территориального центра комплектования.

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    1 июля 2026, 00:32 • Новости дня
    На Украине испугались возможной потери помощи Европы после взрыва в Монако

    «Страна.ua»: Помощь ЕС Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в Монако может привести к проблемам с получением Киевом европейской помощи, пишет украинское издание «Страна.ua».

    «В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», – заявило издание.

    Газета не исключает отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие «тихие гавани».

    «Однако для Украины в целом важнее даже другое», – подчеркивает издание, указывая, что убить пытались «предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции».

    «То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», – говорится в статье.

    Издание, ссылаясь на французские СМИ, отметило, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления называется возможная причастность СБУ. По его данным, противники поддержки Киева во Франции уже используют эту тему.

    «Страна.ua» считает, что если версия о следах организаторов взрыва, ведущих в Киев, получит развитие и подтверждение, это осложнит для украинских властей попытки добиваться увеличения европейской помощи и поставит под сомнение их соответствие заявленному европейскому курсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Figaro сообщило о том, что приоритетной версией следствия по взрыву в Монако стало участие СБУ.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости немедленно прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки вооружений на Украину после этого инцидента.

    Мэр Фрежюса Дэвид Рахлин задался вопросом о выходе киевского режима из-под контроля в связи с покушением на Вадима Ермолаева в Монако.

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