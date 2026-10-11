Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
АТОР заявила о штатной работе систем бронирования туроператоров
АТОР: Сайты и системы бронирования туроператоров работают штатно на фоне сбоя
Сайты и системы бронирования туроператоров продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сбой в инфраструктуре «Яндекса», заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Сбои в инфраструктуре «Яндекс Cloud» задели IT-системы компаний туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования работают у всех без исключения крупных и средних туроператоров, бронирование и обслуживание туристов идет как обычно», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье АТОР предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе».
Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя.
Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.