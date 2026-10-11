Росатом заявил о планах скорейшего ремонта электрооборудования Запорожской ТЭС

Tекст: Ольга Иванова

Одной из ключевых задач на данный момент является восстановление отдельных элементов линии «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС, передает РИА «Новости».

«Киев же под разными предлогами всячески откладывал работы по своей части. Рассчитываем, что в ближайшее время удастся договориться о параметрах скорейшего восстановления линии», – заявил глава госкорпорации.

Он отметил, что сейчас главное внимание уделяется переговорам по установлению режима тишины для ремонта оборудования на Запорожской ТЭС, обеспечивающего передачу электричества к станции. Лихачев подчеркнул, что системы находятся в тяжелом состоянии из-за постоянных ударов со стороны украинских войск, а проводить восстановительные работы под огнем невозможно.

Кроме того, не прекращаются атаки ВСУ на дорогу, соединяющую атомную станцию с Энергодаром, однако персонал сохраняет выдержку. По словам руководителя Росатома, город продолжает жить в условиях постоянных прилетов: в последние дни беспилотники уничтожили продуктовый магазин и атаковали территорию около местной медсанчасти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска нанесли удары по территории ТЭС и медсанчасти в Энергодаре.

В пятницу дроны ВСУ атаковали местный продуктовый магазин.

В понедельник при ударе беспилотника по машине с продуктами погиб сотрудник Запорожской АЭС.