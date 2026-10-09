Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
ВСУ атаковали дронами продуктовый магазин в Энергодаре
В Энергодаре после атаки украинских беспилотников загорелся магазин
Украинские войска нанесли ночной удар беспилотниками по продуктовому магазину в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов.
В ночь на пятницу город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся атаке двух украинских беспилотников квадрокоптерного типа, целью которых стал продуктовый магазин, сообщил мэр города Максим Пухов.
«Сегодня ночью с 00:05 по 00:15 двумя БПЛА квадрокоптерного типа был атакован продуктовый магазин «Сова». В результате атаки произошло возгорание. Пострадавших нет», – написал градоначальник.
Мэр подчеркнул, что очередной удар со стороны украинских войск по объектам гражданской инфраструктуры представляет собой военное преступление, направленное против мирных жителей города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили инсценировку удара по объектам возле Запорожской АЭС.