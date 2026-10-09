ВСУ атаковали дронами продуктовый магазин в Энергодаре

Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

Tекст: Денис Тельманов

С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

«В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.