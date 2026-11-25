Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Предложение Лукашенко о поездке в Москву отвергли в Киеве
Зеленский отверг предложение Лукашенко о поездке в Москву
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал невозможным проведение переговоров об урегулировании конфликта в Москве, отвергнув предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместной поездке.
Глава киевского режима прокомментировал инициативу Минска о совместном визите в Россию после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, передает РИА «Новости».
«Мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве», – заявил Зеленский.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал о готовности Москвы к диалогу. По его словам, при желании Зеленский может приехать в российскую столицу, ему обеспечат гарантии безопасности, однако для этого киевским властям придется принять известные им решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности прилететь вместе с Зеленским в Москву на переговоры. В субботу европейские страны сообщили о готовности приехать в Россию для консультаций по Украине. Лукашенко спрогнозировал достижение мира на Украине в следующем году.