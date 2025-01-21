Бастрыкин запросил доклад о субсидии на жилье таджикской семье в Мытищах

Tекст: Вера Басилая

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил подробный доклад по делу о выдаче жилищного сертификата семье из Таджикистана в городе Мытищи. Общественный резонанс вызвал факт получения сертификата, пишет «Комсомольская правда».

Семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова стала объектом критики после того, как в соцсетях появились сообщения о нарушениях жилищных прав. Миронов, в частности, обратил внимание на активность Рахимова в социальных сетях, где он выступал с резкими заявлениями и угрозами в адрес «врагов Таджикистана».

Глава администрации Мытищ Юлия Купецкая, защищая семью, заявила, что они являются гражданами России более 14 лет. Она также подчеркнула, что Тахмина Самадова занимается благотворительностью, а ее братья удостоены наград за участие в специальной военной операции.

На фоне этого спора подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту выдачи жилищного сертификата, и оно взято на контроль центральным аппаратом СК.

Глава регионального управления СК Ярослав Яковлев должен будет представить свой доклад по этому делу Александру Бастрыкину в ближайшее время.

Ранее свыше 80 тыс. мигрантов покинули Россию в 2024 году по решению судов из-за нарушений миграционного законодательства.