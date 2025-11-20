Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
В Иркутске разоблачили канал фиктивной регистрации мигрантов
В Иркутске задержаны 6 человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тыс. мигрантов, заведено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Шестерых жителей Иркутска задержали по подозрению в фиктивной регистрации более 1,5 тыс. мигрантов, сообщает РИА «Новости». Преступную схему выявили и ликвидировали сотрудники уголовного розыска и регионального управления ФСБ. По данным МВД, в организации нелегального бизнеса подозревается местная жительница, которая привлекла в него владельцев недвижимости.
Установлено, что участники схемы предлагали иностранцам оформление фиктивной регистрации по месту пребывания. Для этого подозреваемые оформляли от имени физических лиц номинальные договоры, необходимые для продления срока временного пребывания в России. В результате за деньги от одной до пяти тыс. рублей легализовали более 1,5 тыс. граждан государств Центральной Азии, было изготовлено свыше 2,5 тыс. поддельных документов.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники при участии сотрудников Росгвардии задержали шесть подозреваемых. Все задержанные – женщины», – говорится в сообщении МВД. В рамках уголовного дела по статье о незаконном пересечении госграницы РФ проведены обыски: изъяты паспорта иностранцев, бланки миграционных документов, гражданско-правовых договоров, а также средства связи.
Суд избрал троим фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще трем – обязательную явку. Все незаконно выданные иностранцам документы аннулируют, а к самим мигрантам примут меры по удалению за пределы России.
