Бастрыкин затребовал доклад по делу о нелегальных мигрантах в ЖК Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Следственные органы по Москве возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Поводом стали сообщения о нелегальном хостеле для мигрантов, организованном в новом жилом комплексе столицы. Жильцы сообщали о проблемах, однако их жалобы долгое время оставались нерассмотренными.

Бастрыкин поручил руководителю московского управления СК России Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения будет осуществляться центральным аппаратом ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре.

До этого глава СК России взял под личный контроль историю с выдачей жилья семье мигрантов в Мытищах.