Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нелегальных мигрантах в ЖК Москвы
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о расследовании дела по незаконной миграции в одном из жилых комплексов столицы.
Следственные органы по Москве возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Поводом стали сообщения о нелегальном хостеле для мигрантов, организованном в новом жилом комплексе столицы. Жильцы сообщали о проблемах, однако их жалобы долгое время оставались нерассмотренными.
Бастрыкин поручил руководителю московского управления СК России Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения будет осуществляться центральным аппаратом ведомства.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре.
До этого глава СК России взял под личный контроль историю с выдачей жилья семье мигрантов в Мытищах.