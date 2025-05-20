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Бастрыкин взял под контроль дело о жилищном сертификате для мигрантов в Мытищах
Скандал с выдачей жилья семье мигрантов в Мытищах перешел под личный контроль главы Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что глава Мытищ Юлия Купецкая «неплохо выкручивается» после скандала с незаконной выдачей жилищного сертификата семье мигрантов, сообщает RT. По его словам, расследование продолжается более полугода и находится на его контроле. Также он уточнил, что к ответственности по делу привлекают заместителя главы администрации.
В январе в Мытищах задержали гражданку Таджикистана, которая получила 24 млн рублей для покупки жилья по поддельным документам. В них доход семьи был существенно занижен. Помимо этого, она предоставила ложные сведения о проживании по месту регистрации тринадцати человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Александр Бастрыкин после общественного резонанса поручил изучить ситуацию с предоставлением жилищной субсидии таджикской семье в Мытищах.