В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за канал незаконной миграции

Tекст: Алексей Дегтярев

Полицейские задержали двух сотрудниц строительной компании по подозрению в организации незаконной миграции, указала Волк в своем Telegram-канале.

Преступная группа способствовала нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев в России.

«Для уклонения от уплаты налогов и получения конкурентных преимуществ перед другими участниками строительного рынка Москвы злоумышленники реализовали криминальную схему. Они от имени подконтрольной фирмы-однодневки заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры», – пояснила представитель ведомства.

Мигранты с помощью поддельных документов регистрировались на территории России и продлевали сроки пребывания, получали необлагаемую налогом зарплату, а работодатели избегали выплаты страховых взносов. Так было легализовано значительное число выходцев из стран ближнего зарубежья.

Компания, задействованная в схеме, оформлена на номинального директора, который ранее был осужден за незаконное создание юрлица. В ходе обысков в офисах и местах проживания мигрантов изъяты документы, электронные носители и средства связи. Одной из подозреваемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, другой – подписку о невыезде.

Ранее Волк сообщала, что с начала года МВД аннулировало 765 разрешений на временное проживание и 1545 видов на жительство, выданных на основании ранее заключенного брака с гражданином России.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что иностранные граждане, не оформившие свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну.