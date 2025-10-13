Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Володин предупредил о высылке мигрантов без легального статуса в России
Володин: Нелегальным мигрантам грозит высылка и штрафы с запретом въезда в Россию
Иностранные граждане, не оформившие свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну, сообщив дату и маршрут выезда, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в канале в Max предупредил, что все, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть Россию, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда.
По его словам, в противном случае им грозит принудительное выдворение со штрафом и запретом на въезд в Россию минимум на пять лет. Срок пребывания иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц, истек 10 сентября, а с 5 февраля 2025 года в реестр заносят лиц без законных документов или с нарушениями.
За восемь месяцев 2025 года из страны выдворили 35 тыс. иностранцев. Для этих граждан введен режим высылки, предусматривающий расширение контроля и ограничение прав, включая запрет на водительские удостоверения, сделки с недвижимостью и открытие банковских счетов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но мигранты должны соблюдать законы и знать русский язык.
Правительство сократило квоту на временное проживание мигрантов, на следующий год лимит составит 3802 разрешения.
В России с 25 января ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство для предотвращения фиктивных браков с мигрантами.