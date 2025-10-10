Путин заявил об интересе России к иностранной рабочей силе

  • Новость часаПутин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши
    Орбан заявил о сотрудничестве украинской разведки с оппозицией Венгрии
    В Риме закрылось кафе, которое посещали Гоголь и Тургенев
    Холмогоров сравнил венгерского лауреата Нобелевской премии с Алексиевич
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    20 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    10 октября 2025, 15:56 • Новости дня

    Путин заявил об интересе России к иностранной рабочей силе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные работники должны соблюдать законы страны и жить в достойных условиях, подчеркнув важность их квалификации.

    Россия заинтересована в привлечении иностранной рабочей силы, однако речь идет только о квалифицированных и «нужных» специалистах, сообщил Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что иностранные работники должны жить в человеческих условиях, а также соблюдать российские законы и правила.

    «Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего», – заявил глава государства.

    Путин также отметил, что в сфере миграции остается много проблем, на которые указывают граждане России. По его словам, в первую очередь государство должно думать о собственных гражданах.

    Он добавил, что для решения этих вопросов важно взаимодействие соответствующих ведомств обеих стран – России и Таджикистана, в том числе путем создания представительств силовых и миграционных ведомств на территориях государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве в ходе визита Владимира Путина в Душанбе.

    Министры здравоохранения двух стран заключили договор, позволяющий гражданам Таджикистана, направляющимся на работу в Россию, проходить обязательное медицинское освидетельствование в Душанбе.

    9 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры РФ и Центральной Азии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Объединить транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно после развития маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», передает ТАСС.

    Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Владимир Путин заявил: «Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами».

    Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры и внедрения современных электронных сервисов для повышения эффективности транспортных связей в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят усилить экономическую интеграцию на пространстве Евразии и создать дополнительные возможности для перевозчиков и грузоотправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Россия увеличила объем торговли со странами Центральной Азии до более 45 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

    Комментарии (25)
    10 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дружески обнялись.

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обнялись во время неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает ТАСС. Этот дружественный жест между главами государств был запечатлен на видеозаписи.

    На кадрах видно, как президенты подходят друг к другу с улыбками, а затем крепко обнимаются. Вокруг них находились лидеры других стран Содружества, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Комментарии (23)
    10 октября 2025, 11:00 • Видео
    Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

    У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время саммита СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили данные о товарообороте России и Армении, выразив разные оценки объемов торговли.

    Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили динамику экономических отношений двух стран на полях саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе открывает дополнительные рынки и приносит странам экономические выгоды, приведя в пример рост торговли России с Арменией. Пашинян заявил, что товарооборот в этом году составил уже 4 млрд долларов, однако российский президент не согласился с этой цифрой и подчеркнул, что объем больше.

    Премьер Армении также сообщил, что в прошлом году товарооборот достиг примерно 9 млрд долларов. Путин вновь не согласился и заметил: «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто».

    В ходе беседы стороны неоднократно озвучивали разные данные, что вызвало улыбку и у Путина, и у Пашиняна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе.

    Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    Путин: Россия по вопросу Украины будет придерживаться итогов саммита на Аляске

    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (9)
    9 октября 2025, 20:24 • Новости дня
    Путин и премьер Ирака согласовали перенос первого Российско-Арабского саммита

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака и действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны приняли решение перенести Российско-арабский саммит в Москве, ранее назначенный на 15 октября.

    Центральной темой разговора стала подготовка первого Российско-Арабского саммита, который ранее был запланирован на 15 октября в Москве, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа. Путин отметил: «Многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву». В связи с этим, по обоюдному решению, проведение саммита решено перенести на более поздний срок, который будет согласован дополнительно.

    Российская и иракская стороны договорились проинформировать об изменениях через дипломатические каналы правительства всех арабских стран.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 09:33 • Новости дня
    Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
    Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин начал свою работу на заседании Совета глав государств СНГ, он прибыл к Дворцу нации в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Владимир Путин начал свою работу на саммите глав стран СНГ, передает ТАСС. Президент России прибыл к Дворцу нации в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    На площади перед дворцом был выставлен почетный караул и подняты флаги стран – участниц встречи. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, а затем прошла традиционная церемония фотографирования всех участников саммита.

    Через несколько минут после прибытия Путина должно начаться заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом.

    Выступая в Душанбе, президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России строить электростанции в Центральной Азии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказывать помощь странам Центральной Азии в строительстве атомных и гидроэлектростанций, а также участвовать в реализации других энергетических проектов, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».

    Путин подчеркнул, что Москва уже участвует в модернизации крупнейших гидроузлов региона, многие из которых были построены еще в советское время. По его словам, Россия и государства Центральной Азии углубляют партнерство не только в сфере добычи и торговли традиционными углеводородами, но и в строительстве атомных электростанций с применением современных российских технологий и внедрении возобновляемых источников энергии, передает ТАСС.

    «При участии нашей страны проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центрально-Азиатского региона, многие из которых были возведены еще в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия является одним из лидирующих инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Российский лидер сообщил, что объем торговли России со странами Центральной Азии достиг отметки более 45 млрд долларов.

    Комментарии (2)
    9 октября 2025, 17:12 • Новости дня
    Алиев отметил хорошую динамику товарооборота с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о положительной динамике в отношениях между Россией и Азербайджаном, сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе Алиев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается не только в торгово-экономической сфере, но и по другим направлениям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «В этом году отношения успешно развивались, в том числе в товарообороте, как вы уже говорили, в развитии товарооборота хорошая динамика, также по всем другим направлениям – нигде не было никакого замедления и никакого отката», – отметил глава Азербайджана.

    Он также отметил, что утвержденные лидерами «дорожные карты» реализуются эффективно, а недавно прошедшая российско-азербайджанская межправкомиссия позволила подробно обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая не только экономику, но и другие сферы взаимодействия.

    Ранее Алиев выразил мнение, что обсужденные с президентом России Владимиром Путиным месседжи будут приняты положительно обеими странами.

    В четверг президент России и Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана

    Путин: Между Россией и Азербайджаном был эмоциональный кризис в отношениях

    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    @ Артем Герасимов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.

    Президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений. Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием – гибелью самолета и пассажиров, нам нужно было время, чтобы разобраться», – заявил Путин.

    «Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин назвал Россию одним из ведущих инвесторов в Центральной Азии

    Путин: Российские инвестиции в Центральную Азию составляют 20 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является одним из лидирующих инвесторов в экономики стран Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».

    По его словам, совокупный объем российских вложений в регион превысил 20 млрд долларов, однако этого недостаточно. «Тоже, думается, маловато», – подчеркнул президент, говоря о масштабах инвестиций, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах в Душанбе подробно описал лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону текущий ход урегулирования ситуации на Украине.

    В четверг министр финансов Антон Силуанов сообщил, что со стороны американских компаний фиксируется интерес к инвестициям в российскую экономику.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России с Центральной Азией

    Tекст: Ольга Иванова

    Объем торговли России со странами Центральной Азии достиг отметки более 45 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего увеличения этого показателя.

    Объем взаимной торговли России со странами Центральной Азии превысил 45 млрд долларов, передает ТАСС. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достигнутый результат является неплохим, однако возможности для роста еще не исчерпаны.

    Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Путин заявил: «Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей. На всех этих направлениях уже удалось добиться действительно хороших результатов. Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с "пятеркой" превысил 45 млрд долларов».

    Президент также отметил, что в целом результат впечатляющий, но обратил внимание на то, что товарооборот России с Белоруссией составляет свыше 50 млрд долларов. Путин добавил, что видит потенциал для увеличения показателей сотрудничества с Центральной Азией в будущем.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.


    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

    Во время пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан глава государства отметил: «Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает. Поэтому здесь, на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном, у нас все должно быть надежно», передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российские пограничники продолжают нести службу на границе Таджикистана с Афганистаном.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России в Средней Азии

    Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 11:37 • Новости дня
    Путин призвал СНГ занять лидерские позиции в производстве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содружеству Независимых Государств необходимо устремиться на лидерские позиции в производстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ в узком составе.

    «В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, товарооборот России со странами СНГ в 2024 году увеличился на 7%, до 112 млрд долларов.

    Президент России добавил, что структура товарооборота улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью.

    «Вот я хочу это отметить, просто это, что называется, медицинский факт. У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год», – указал он.

    Также Путин отметил, что СНГ укрепило позиции как значимое интеграционное объединение, почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указывал на расширение сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 11:31 • Новости дня
    Путин пригласил глав СНГ на неформальную встречу в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин пригласил глав стран Содружества на неформальный саммит, который пройдет в Петербурге в конце года.

    Российский лидер озвучил это приглашение, выступая на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе, передает ТАСС.

    Владимир Путин заявил: «Мы уже неформально говорили об этом: если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось – в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на неформальной нашей встрече».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ. Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ. Лидеры стран СНГ провели краткую беседу перед саммитом в Душанбе.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ

    Путин: СНГ утвердилось в качестве авторитетного интеграционного объединения

    Tекст: Вера Басилая

    Содружество Независимых Государств укрепило позиции как значимое интеграционное объединение, при этом почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин.

    Содружество Независимых Государств укрепилось как авторитетное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, передает РИА «Новости».

    «Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота России с Центральной Азией.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о расширении сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны СНГ избегать втягивания в опасные авантюры, угрожающие миру.

    Комментарии (0)
    Главное
    Британия поставила Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока
    Стало известно об ударе по ДнепроГЭС
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет России
    Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО
    Число отказов от службы в армии Германии с 2021 года выросло в 15 раз
    Прокуратура Подмосковья создала шаблон иска для жертв мошенников

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации