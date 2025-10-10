Путин заявил об интересе России к иностранной рабочей силе

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия заинтересована в привлечении иностранной рабочей силы, однако речь идет только о квалифицированных и «нужных» специалистах, сообщил Путин, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что иностранные работники должны жить в человеческих условиях, а также соблюдать российские законы и правила.

«Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего», – заявил глава государства.

Путин также отметил, что в сфере миграции остается много проблем, на которые указывают граждане России. По его словам, в первую очередь государство должно думать о собственных гражданах.

Он добавил, что для решения этих вопросов важно взаимодействие соответствующих ведомств обеих стран – России и Таджикистана, в том числе путем создания представительств силовых и миграционных ведомств на территориях государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве в ходе визита Владимира Путина в Душанбе.

Министры здравоохранения двух стран заключили договор, позволяющий гражданам Таджикистана, направляющимся на работу в Россию, проходить обязательное медицинское освидетельствование в Душанбе.