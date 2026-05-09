День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.
Путин: Советский народ спас мир от нацизма
Советские граждане спасли всю планету от нацизма, заявил президент Владимир Путин на московском параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – приводит слова президента РИА «Новости».
Он добавил, что «русский солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы».
Глава государства напомнил, что нацисты вероломно напали на СССР, они желали истребить и поработить его многонациональный народ.
Нацисты «планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза», констатировал Путин.
Также он напомнил о самой скорбной дате в истории России – 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия атаковала Советский Союз.
«Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории», – отметил президент.
Путин отметил, что сохранение памяти о событиях Великой Отечественной и о ее подлинной истории и истинных героях – дело чести для россиян.
Напомним, Путин в ходе парада Победы выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан.
Также во время парада Путин призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.