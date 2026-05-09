  Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы
    Путин: Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается НАТО
    Путин: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Лукашенко заявил о невозможности помешать празднованию Дня Победы
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 11:35 • Новости дня

    Президент Республики Сербской назвал СВО полностью оправданной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Республики Сербской Синиша Каран в интервью российским СМИ подчеркнул, что считает военную операцию России полностью оправданной в аспекте защиты русского населения на Украине.

    Президент Республики Сербской Синиша Каран отметил, что считает специальную военную операцию, проводимую Россией, полностью оправданной, передает ТАСС.

    Он заявил: «Конечно, отдельно мы выразим свою позицию по военной операции, которую проводит Российская Федерация и которая для нас в аспекте данных целей полностью оправдана, прежде всего в отношении защиты русского народа на Украине».

    Каран подчеркнул, что намерен обсуждать с президентом России Владимиром Путиным актуальные политические вопросы, связанные с формированием нового многополярного мира.

    Ранее Каран выразил благодарность за возможность поздравить россиян с Днем Победы. Он назвал честью присутствие на параде в Москве.

    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что конфликт на Украине близится к завершению, и призвал к диалогу между сторонами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине подходит к концу, передает ТАСС. Он заявил об этом журналистам после прибытия в Москву. «Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», – подчеркнул Фицо.

    Фицо отметил, что полностью поддерживает любые формы перемирия и считает важным начать переговоры. «Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», – пояснил премьер Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Российская сторона ожидает от Роберта Фицо передачу послания украинского лидера Владимира Зеленского.

    8 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Кривую Луку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 950 военнослужащих, 19 бронемашин, в том числе немецкую Marder, итальянский бронетранспортер Puma и американский бронетранспортер М113, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За прошедшую неделю в результате активных действий группировки «Север» был установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1535 военнослужащих, пять бронемашин, 14 артиллерийских орудий и восемь станций РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ. Потери противника на этом направлении составили свыше 1345 военнослужащих, 25 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделениями группировки «Центр» нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двух аэромобильных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ,  бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на этом направлении противник потерял свыше 2130 военнослужащих, 34 бронемашины, 16 артиллерийских орудий, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ. За минувшую неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 2155 военнослужащих, 24 бронемашины и семь орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.

    Всего на этом направлении за последнюю неделю ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    До этого они взяли под контроль Покаляное в Харьковской области, а также освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

    8 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Минобороны зафиксировало 1630 нарушений Украиной режима прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС Россиии в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, однако зафиксировано 1630 случаев нарушений Украиной режима прекращения огня, сообщили в Минобороны.

    Несмотря на режим перемирия, ВСУ продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, говорится в канале Max Минобороны.

    В этих условиях ВС России были вынуждены зеркально реагировать на нарушения перемирия. Они наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня.

    Президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы.

    Режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции начался в полночь 8 мая.

    8 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    В Херсонской области во время перемирия от удара ВСУ погибли мужчина и его дочь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела в Кайрах Херсонской области были убиты мужчина и его 15-летняя дочь, которая скончалась в реанимации, сообщили власти региона.

    В результате атаки Вооружённых сил Украины на посёлок Каиры в Херсонской области во время объявленного президентом России перемирия погибли мужчина и его 15-летняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём официальном канале.

    По словам Сальдо, мужчина 1985 года рождения погиб на месте, а его дочь с тяжёлыми ранениями была доставлена в Геническую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось – она скончалась в реанимации из-за большой потери крови.

    Ранее в Херсонской области два мирных жителя погибли от ударов ВСУ 6 мая. Во время пасхального перемирия в регионе также погибли еще два человека из-за обстрелов. А 24 апреля жертвами прицельного удара украинского беспилотного аппарата в Херсонской области стали офицер МЧС и его супруга.


    9 мая 2026, 02:15 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направить в Москву переговорщиков по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп готов направить в Москву переговорщиков ради урегулированию конфликта на Украине, сообщил он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    «Я бы пошел на это, если бы знал, что это поможет. Я бы сделал это, да», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

    Кроме того, глава Белого дома признался, что хотел бы увидеть значительное продление ранее объявленного трехдневного перемирия между Москвой и Киевом.

    Трамп также заявил, что обмен пленными между сторонами произойдет «сразу же», и в целом стороны довольны перемирием, считает он.

    «Думаю, что все довольны <...> посмотрим, что произойдет дальше», – добавил он.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу сообщил, что Москва поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными. Трамп в соцсети заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    9 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной, в рамках которого стороны проведут обмен пленными.

    «Я рад объявить, что в ходе войны между Россией и Украиной будет соблюдаться трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но также и на Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны», – написал он.

    Трамп пояснил, что прекращение огня будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячей пленных с каждой стороны.

    «Эта просьба была высказана непосредственно мной, и я очень ценю согласие на нее президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны», – добавил глава Белого дома.

    Трамп подчеркнул, что переговоры о прекращении «этого крупного конфликта» продолжаются и с каждым днем приближаются к его завершению.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу сообщил, что Москва поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев  провалил перемирие ко Дню Победы.

    9 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол назвал потраченную Австралией на Украину сумму с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    С 2022 года Украина получает военную и финансовую помощь от спонсоров и покровителе, среди которых Австралия, которая потратила на военную поддержку киевского режима почти 1,2 млрд долларов США, рассказал посол России в Австралии Михаил Петраков.

    «С 2022 года Австралия выступала активным спонсором киевского режима. На данный момент совокупный объем ее так называемой поддержки составляет более 1,7 млрд австралийских долларов, что по нынешнему курсу – около 1,2 млрд долларов США», – сообщил посол РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе  подтвердил готовность отправить военнослужащих на Украину в составе миротворческой миссии. Австралийские самолеты-разведчики помогали Киеву с территории ФРГ и Польши. В апреле впервые в истории Австралии обвинения предъявили резервисту армии, который служил в ВСУ.

    8 мая 2026, 15:14 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгородскую область ранены четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак беспилотников на села Белгородской области пострадали мужчина, две женщины и 11-летняя девочка, получившие различные травмы, сообщили власти региона.

    Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем канале в Мах. В селе Казачья Лисица Грайворонского округа FPV-дрон атаковал трактор, в результате чего мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги. Сейчас его доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    В селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения, в результате чего пострадали две женщины. По словам Гладкова, бригада скорой помощи диагностировала у пострадавших баротравмы, обеим оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации они отказались.

    Кроме того, за медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, которая получила баротравму после атаки беспилотника накануне в селе Таврово. Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, где ей предоставляется необходимая помощь.

    Накануне серия ударов беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Белгородской области привела к ранению двух мужчин и одной женщины.

    Ранее в среду Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

    А во вторник в селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области дрон ВСУ убил тракториста.


    8 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели со 2 по 8 мая, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, местам хранения и запуска ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение прошедшей недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12, две боевые машины РСЗО «Град» и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня.

    Средствами ПВО сбиты 44 управляемые авиабомбы, 18 снарядов американской РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 4385 беспилотников, перечислили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 144 279 беспилотников, 659 ЗРК, 29 225 танков и других бронемашин, 1 717 боевых машин РСЗО, 34 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 124 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    За день до этого российские войска нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ.

    Кроме того на прошедшей неделе ВС России нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам ОПК и ТЭК.

    9 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ спасаются от смерти дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили о многократных нарушениях перемирия украинскими боевиками, которые продолжали хаотичные удары дронами и артиллерией, а те, кому не хватало сил на это – дезертировали или сдавались в плен.

    «Около 20 военнослужащих 21 омбр ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье. Ранее солдаты 21-й бригады жаловались родственникам, что их отправляют на «верную смерть» – форсировать реку Псёл и изображать присутствие ВСУ в Мирополье», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе боевики ВСУ, воспользовавшись режимом прекращения огня, предприняли попытку контратаки. В результате огневого воздействия «Северян» большая часть вражеских штурмовиков была уничтожена, двое солдат ВСУ сдались в плен.

    В селе Шатрище Ямпольского района произошла детонация боеприпасов у боевиков ВСУ. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

    На Харьковском направлении на фоне колоссальных потерь в живой силе командование ВСУ продолжает переводить военнослужащих тыловых подразделений в штурмовые группы, рассказали «Северяне».

    На Волчанском направлении ВСУ концентрируют усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук.

    По данным «Северян», строительство инженерных сооружений ведут работники харьковских предприятий ЖКХ и оставшиеся в сёлах мужчины пенсионного возраста.

    На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись в районе села Бударки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дельцы создали «такси для военных» для вывоза дезертиров с Украины. Сбежавший из ВСУ военный военный задержан при попытке продажи гранат и автомата. Пьяный дезертир дезертир напугал киевлян игрушечным ружьем в супермаркете.

    9 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Дроны засыпали позиции ВСУ поздравительными листовками с призывом сдаться

    Tекст: Мария Иванова

    В честь Дня Победы над украинскими позициями сбросили тысячи листовок с напоминанием о совместной борьбе с фашизмом и предложением сложить оружие.

    Бойцы Вооруженных сил России разбросали тысячи листовок над украинскими позициями, передает ТАСС.

    С помощью беспилотных аппаратов противнику доставили поздравления с Днем Победы и предложения о добровольной сдаче в плен.

    «Напомнили о том, что мы все-таки недалекие друг от друга и наши деды вместе били фашиста», – рассказал оператор дронов с позывным Москва. Он добавил, что украинцам отправили тысячи посланий с призывом сделать правильный выбор.

    Для сброса материалов применялись различные типы беспилотников.

    Военнослужащий уточнил, что желающие сохранить жизнь могут выйти на радиочастоту 149.200, где им подробно объяснят порядок безопасного перехода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дня Победы российские силовики сбросили жителям пяти украинских областей листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев

    Между тем в Сумах и Одессе неизвестные распространили с помощью беспилотников стилизованные под банкноты агитационные материалы с критикой Владимира Зеленского.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    9 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Участник «Времени героев»: Подвиги Гастелло и Матросова – наш культурный код

    @ общественное достояние

    Tекст: Олег Исайченко

    Главное, что Россия вынесла из Великой Отечественной войны – это единство народов, сказал газете ВЗГЛЯД участник программы «Время героев» Эдуард Шонов. Он процитировал генерала армии Василия Маргелова: «Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз – для всех врагов мы русские!».

    «Особое влияние на меня оказал подвиг разведчиков под командованием дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции», – поделился Эдуард Шонов, кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев», советник департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

    «В ночь на 10 октября 1944 года разведчики высадились на занятый противником берег в районе залива Пунайнен-лахт и двое суток пробирались к назначенному пункту по тундре. Утром 12 октября они внезапно атаковали вражескую 88-миллиметровую батарею на мысе Крестовом, овладели ею, захватили в плен большое число гитлеровцев», – отметил собеседник.

    По его мнению, главный урок, который был извлечен из Великой Отечественной войны и который остается важным и для сегодняшнего дня – единство народов России.

    Шонов процитировал генерала армии Василия Маргелова: «Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз – для всех врагов мы все русские!».

    Участник программы «Время героев» также рассказал, что на передовой особенно остро почувствовал связь с поколением дедов и прадедов. «Впервые ощутил еще на курсантской скамье. Изучая военную историю нашей страны, я увидел, какие гении военного дела жили и воевали в разные эпохи», – признался собеседник.

    Он отметил, что многие современные воины, как и их предки, повторяют легендарные подвиги. «Я неоднократно наблюдал подобные подвигам Гастелло или Матросова отчаянные поступки. Что сказать, это у нас в крови, наш культурный код», – акцентировал Шонов.

    Он рассказал, что Знамя Победы и другие символы времен Великой Отечественной являются для него символами борьбы с фашизмом и нацизмом. «История циклична, и нашей стране вновь приходится вставать на защиту мира», – заключил спикер.

    Напомним, 9 мая 2026 года Россия празднует 81-ю годовщину великой Победы над гитлеровской Германией. По всей стране пройдет большое число мероприятий, посвященных памятной дате. Главный парад состоится на Красной площади в Москве. Военная техника в нем принимать участия не будет из-за террористической активности противника.

    Песков сообщил об отсутствии попыток сорвать празднование Дня Победы
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади
    Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом у украинцев в Google
    Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы
    Сайт газеты ВЗГЛЯД подвергся массированной DDoS-атаке

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

