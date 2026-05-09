Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Путин: Миропорядок должен опираться на ООН и на неделимость безопасности
Создающаяся сейчас архитектура безопасности в своей основе должна полагаться на Устав ООН, заявил президент Владимир Путин на приеме в честь Дня Победы в Кремле.
«Убежден: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности», – цитирует Путина ТАСС.
По его мнению, необходимо также учитывать культурно-цивилизационное разнообразие всех народов, а также их право самим определять свою судьбу, следовать традициям.
Кроме того, глава российского государства призвал защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранить мирное сосуществование народов.