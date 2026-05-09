Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.
«Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.
«Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.
