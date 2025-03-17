Премьер Австралии заявил о готовности направить военных на Украину

Австралия присоединилась к «коалиции желающих» направить войска на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Австралия присоединилась к международной «коалиции желающих», выразив готовность направить военные силы в качестве миротворцев на Украину, передает ТАСС. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе подтвердил намерение Австралии активно поддерживать Украину, подчеркивая, что их участие в миротворческих усилиях отвечает национальным интересам Австралии. Он отметил, что происходящее в Евроатлантике имеет важное значение для Индо-Тихоокеанского региона.

Альбанезе напомнил о существенной финансовой помощи, уже оказанной Украинской стороне: Австралия выделила 1,5 млрд австралийских долларов (примерно 950 млн долларов США) на поддержку и обучение украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что Австралия готова продолжать эту поддержку, опираясь на свои возможности и сравнительные преимущества. Премьер пообещал помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности поддержать миротворческие миссии на Украине лишь после достижения предварительного мирного соглашения. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Австралии участвовать в коалиции стран, намеренных обеспечить «гарантии мира» на Украине в рамках обсуждений с премьером Австралии Энтони Альбанезе.