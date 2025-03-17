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Премьер Австралии заявил о готовности направить военных на Украину
Австралия присоединилась к «коалиции желающих» направить войска на Украину
Австралия подтвердила готовность отправить своих военнослужащих в составе миротворцев на Украину, заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, подчеркнув важность этого шага для национальных интересов.
Австралия присоединилась к международной «коалиции желающих», выразив готовность направить военные силы в качестве миротворцев на Украину, передает ТАСС. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе подтвердил намерение Австралии активно поддерживать Украину, подчеркивая, что их участие в миротворческих усилиях отвечает национальным интересам Австралии. Он отметил, что происходящее в Евроатлантике имеет важное значение для Индо-Тихоокеанского региона.
Альбанезе напомнил о существенной финансовой помощи, уже оказанной Украинской стороне: Австралия выделила 1,5 млрд австралийских долларов (примерно 950 млн долларов США) на поддержку и обучение украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что Австралия готова продолжать эту поддержку, опираясь на свои возможности и сравнительные преимущества. Премьер пообещал помогать Украине «столько, сколько потребуется».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности поддержать миротворческие миссии на Украине лишь после достижения предварительного мирного соглашения. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Австралии участвовать в коалиции стран, намеренных обеспечить «гарантии мира» на Украине в рамках обсуждений с премьером Австралии Энтони Альбанезе.